Landslagskeeperen på vei mot stjernetilværelse – midt under koronakrisen

Silje Solberg (29) starter sitt nye håndballiv under kaotiske forhold. Koronaviruset gjør det meste usikkert. Blir det EM på hjemmebane? Får hun OL-drømmen oppfylt? Når begynner sesongen?

Landslagskeeper Silje Solberg (t.h) og landslagssjef Thorir Hergeirsson under samlingen i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Espen Hartvig, NTB

KRISTIANSAND: – Det som er frustrerende, er at man ikke vet når ting starter opp. Det er litt vanskelig å vite hvordan man skal legge opp treningen, men man må jo ta utgangspunkt i at det blir (EM og OL) og forberede oss for det, sier Silje Solberg.

Hun er førstekeeper for de norske håndballjentene og var det også i VM for et halvt år siden.

Norge skal, om mesterskapet går som oppsatt, spille alle sine kamper på hjemmebane i EM i desember. Neste sommer kommer trolig OL. Det er svært viktig for Solberg. Hun ble vraket i troppen både i 2012 og 2016.

– OL står veldig høyt for meg. Det er førsteprioritet. Jeg har kjempet i veldig mange år for å være med i OL, sier Solberg.

En definitiv avklaring rundt EM kommer trolig tidlig på høsten. Det kan være aktuelt å spille med reduserte tilskuerkvoter på tribunene.

Silje Solberg i aksjon mot Tyskland under VM i desember. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Fakta Silje Margaretha Solberg Født: 16. juni 1990 (29 år). Posisjon: Håndballkeeper. Landskamper/-mål: 145/1. Debut landslag: 27. mars 2011. Klubb: Györ (Ungarn) fra og med kommende sesong. Mest aktuelle keepere landslaget: Solberg, Katrine Lunde, Andrea Pedersen og Emily Stang Sando. Les mer

Setter pris på andre ting

– Den siste tiden har vært veldig annerledes, men man har lært seg å sette pris på andre ting, blant annet å være mer sammen med familie og kjæreste. Og så viser det seg at det er fint å drive med lagspill da det har vært ganske kjedelig å trene alene, sier Solberg.

Hun er på landslagssamling i Kristiansand deler av denne uken.

Solberg fortsetter karrieren, og det på helt øverste hylle, i verdens beste kvinneklubb Györ i sommer. Hennes første obligatoriske kamper der kan bli i Champions League-sluttspillet i starten av september. Det er den såkalte Final Four-helgen som var planlagt i mai.

– Vi skulle egentlig i 14 dagers karantene etter at vi kommer til Ungarn. Nå blir det slik at vi tar karantenen i Norge og så tester oss for covid-19 med en gang vi ankommer Ungarn 19. juni, sier Solberg.

Silje Solberg er klar for Györ når sesongen starter opp igjen. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Oppkjøringen i Györ starter 24. juni. I den ungarske klubben er det én ting som gjelder: Å vinne Champions League, gjerne hvert år.

Det har Györ klart fem av de sju siste sesongene. Solberg tar over plassen til Kari Aalvik Grimsbø.

Mange spillere på treningsleir

Nesten 30 spillere er på plass i Kristiansand. For første gang siden Japan-VM i desember har landslagssjef Thorir Hergeirsson spillerne fysisk foran seg og ikke på nettbrett eller via andre sosiale plattformer.

Solberg er med i pulje én og sjekker ut torsdag. Hun er førstevalg som keeper på landslaget nå, og nærmest henne ligger veteranen Katrine Lunde (40). Hun er tilbake etter en alvorlig kneskade. Den satte henne utenfor i nesten ett år.

Landslaget spiller etter planen kamp i månedsskiftet september/oktober. Det skjer i en turnering i Danmark, om reise- og karantenebestemmelsene åpner for dette.

Så skal laget ha en turnering på hjemmebane i slutten av november før EM-sluttspillet. Her går semifinaler og finale på Fornebu. Der bygges det opp tribuner for anledningen. De skal ta nesten 13.000 tilskuere.

Silje Solberg under VM i desember. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Den hallen ligger vel cirka 500 meter i luftlinje unna der jeg vokste opp, sier Solberg.

Hun kan sikre seg et nytt EM-gull på det man må kalle hjemmebane.

I vinter opplevde Solberg to krystallsyke-anfall.

– Jeg har ikke kjent noe til det siden februar. Det er jo bra. Dette er noe som kan dukke opp og så aldri mer komme tilbake, sier Solberg.

Hun har fått opplæring i øvelser som skal kunne hjelpe henne om hun rammes igjen.