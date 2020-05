Et valg faren gjorde da hun var 13 år, har gjort henne til tidenes best betalte kvinnelige idrettsutøver.

Naomi Osaka er tidenes best betalte kvinnelige idrettsutøver i løpet av et år. En av grunnene er at faren hennes valgte Japan fremfor USA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Naomi Osaka er blitt en superstjerne i Asia. Foto: MATTHIAS HAUER, BILDBYRÅN

I en alder av 22 år har Osaka allerede overgått toppårene til de to største tennisstjernene det siste tiåret, Maria Sjarapova og Serena Williams.

Med en inntekt på 374 millioner norske kroner de siste 12 månedene topper hun listen foran nevnte Williams, som tjente 14 millioner mindre.

Det gjør den japanske tennisstjernen til tidenes best betalte idrettskvinne innenfor et kalenderår. Den forrige rekorden var det Sjarapova som hadde, da hun i 2015 tjente 294 millioner på ett år.

Osakas vei mot toppen av pengebingen handler om gode resultater de siste par årene, men mest av alt om en bakgrunn og personlighet som er attraktiv for sponsorer.

Les også Topptennisen utsatt til august – Casper Ruud mister hele grussesongen

– Et ikon innen idrettsmarkedsføring

Da David Carter, professor i idrettsøkonomi ved University of Southern California, skulle prøve å komme med en kort forklaring til Forbes om hvorfor Naomi Osaka topper listen, sa han følgende:

– For dem utenfor tennisverdenen er Osaka et relativt ferskt ansikt med en god bakgrunnshistorie. Kombiner det med at hun er ung og flerkulturell, to aspekter som gjør henne populær hos et ungt og globalt publikum, så er resultatet et nytt ikon innen global idrettsmarkedsføring, sier Carter.

Naomi Osaka har kunnet smile bredt det siste året. Totalt har hun tjent 374 millioner norske kroner i premiepenger og sponsoravtaler de siste 12 månedene. Foto: Andy Brownbill, AP/NTB scanpix

Fakta Naomi Osaka Aktuell med: Slo nettopp Maria Sjarapovas gamle rekord som tidenes best betalte kvinnelige idrettsutøver i løpet av et år. Født: 16. oktober 1997 i Osaka, Japan Bakgrunn: Flyttet til USA da hun var tre år. Vokst opp i New York og Florida. Spiller med det japanske flagget på brystet. Meritter: Én seier i US Open (2018) og én i Australian Open (2019). Ranket som nummer 1 i verden i januar 2019. Nåværende ranking: Nummer 10. Les mer

Den flerkulturelle bakgrunnen hennes trekkes frem som en sentral faktor på veien mot de gode sponsoravtalene.

Osaka er født i Japan med en japansk mor og haitisk far. De var i utgangspunktet ingen tennisfamilie, men det sies at dragningen mot sporten kom en dag i 1999, da pappa Leonard François så søstrene Williams vinne doubleturneringen i French Open.

I 2018 fortalte François til New York Times hvordan han ble trollbundet av Williams-søstrene og senere inspirert til å trene opp Naomi og hennes 18 måneder eldre søster, Mari, til å bli like gode.

Les også Supersvensken ble partysvensken

Valgte å representere Japan

Kun tre år etter at Naomi ble født, flyttet hele familien til Long Island i New York. Noen år senere flyttet de videre til Florida, der begge søstrene for alvor begynte å markere seg innen tennissporten.

Søstrene trente hele dagen og hadde hjemmeskole om kveldene. Og akkurat som Williams-søstrene hoppet de over flere aldersklasser i ungdomsårene og spilte stort sett mot spillere som var eldre.

Likevel viste det amerikanske tennisforbundet liten interesse for å ta Osaka-søstrene under sine vinger.

Osaka møtte sitt store forbilde, Serena Williams, i US Open-finalen i 2018. Foto: Julio Cortez, AP/NTB scanpix

Derfor tok faren deres en beslutning som kanskje er den viktigste grunnen til at Naomi Osaka er blitt en global superstjerne. Da Naomi var 13 år, bestemte han at både hun og søsteren skulle representere Japan.

Og da Osaka i 2018 ble tidenes første japanske vinner av en Grand Slam-turnering, tok det helt av i Japan og store deler av Asia.

– Det er et gigantisk marked i Asia. Når man som ung utøver vinner en Grand Slam-turnering i tennis, så blir man raskt en av de største og mest populære utøverne der borte, sier Eurosport-kommentator Christer Francke.

Han får støtte av Eurosport-kollega Sverre Krogh Sundbø, som også driver tennispodkasten Beklager på forehand.

– Det japanske markedet har lenge vært sulteforet på heltehistorier. De har en sterk idrettskultur, men har slitt med å få frem enere i de store verdensidrettene. Når en japansk jente vinner en Grand Slam, så er det klart at det blir lagt merke til, sier Sundbø.

Les også Tennisfeministen som banket mannssjåvinisten

Strategisk avgjørelse

Osakas første Grand Slam-seier kom i US Open mot selveste Serena Williams. I 2019 fortsatte Osaka å vokse i popularitet da hun både vant Australian Open og plasserte seg øverst på verdensrankingen.

Det har gjort at Osaka har seilt opp som en av de største gullkandidatene for Japan i de individuelle øvelsene frem mot Tokyo-OL. Og dermed har sponsorinntektene skutt i været.

Det var etter denne seieren, 2018-versjonen av US Open, at Naomi Osakas popularitet virkelig skjøt i været. Tapende finalist Serena Williams i bakgrunnen. Foto: Robert Deutsch, Reuters/NTB scanpix

Det er blitt spekulert på om avgjørelsen om å representere Japan ble tatt av kommersielle grunner, ettersom alle så hvilken status herrespilleren Kei Nishikori fikk etter å ha slått gjennom med japansk flagg.

Familien, derimot, har hele tiden vært klare på at de ville at søstrene skulle representerte landet de var født i, og at det var det japanske forbundet som ga dem sjansen til å utvikle seg videre.

– Vinner du en Grand Slam-turnering og blir blant verdens beste, så tjener du godt uansett. Så jeg tror ikke det hadde noe å si for den avgjørelsen. Jeg er overbevist om at den ble tatt med de beste intensjonene, sier Sundbø.

Francke er uansett klar på at Osaka hadde brukt lengre tid på å komme seg til de enorme summene hun har tjent inn nå, hvis hun hadde vært amerikansk.

– Skal du tjene så mye som amerikaner, så må du være Serena Williams. Så ja, hittil har hun tjent mye penger på å spille under japansk flagg, sier Francke.

Kilder: Forbes og New York Times.