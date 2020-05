Test av Vålerenga-spillerne ga Fagermo oppløftende svar: – Beste på flere år

En løpstest Vålerenga avholdt sist uke, viste at spillerne ikke har ligget på latsiden under koronaperioden.

Dag-Eilev Fagermo er godt fornøyd med Vålerenga-spillernes fysiske form rundt en måned før seriestart. Foto: Stein Bjørge

Helt siden 19. mars har den sportslige gruppen i Vålerenga vært helt eller delvis permittert.

Helt frem til mandag denne uken var spillerne og støtteapparatet i klubben 75 prosent permittert. Nå trenes det endelig for fullt på Valle.

Før klubben gikk tilbake til normale treninger, hadde de sist uke kun tre økter. Der brukte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo den ene dagen på å teste spillernes fysiske form.

Beste på flere år

Biptesten er kjent for de fleste som har drevet med idrett opp til et visst nivå, og brukes hyppig i blant annet fotball, håndball og ishockey for å se hvor god fysisk stand spillerne er i.

Testen går ut på at spillerne løper mellom to markører på en avstand på 20 meter. Hensikten er å nå over til den andre siden før et lydsignal kommer. Etter hvert som testen går, kommer lydsignalet tidligere og tidligere, og spillerne må sette opp farten. Når man ikke frem før lydsignalet går, er man ute.

– Den var veldig positiv. Det er det beste Vålerenga har hatt på flere år, etter hva jeg forsto, forteller Fagermo om testen han avholdt sist uke.

Det inntrykket satt også høyreback Christian Borchgrevink igjen med.

– Det er den soleklart beste testen jeg har vært på. Når det gjelder fysisk form, så er vi der. Nå gjelder det å spille nok fotball, sier han om hvor Vålerenga står før seriestart om litt over tre uker.

Christian Borchgrevink beskriver biptesten Vålerenga avholdt sist uke som den beste fysiske testen han har deltatt på. Foto: Bjørge, Stein

Tett kampprogram

Foreløpig har terminlisten for Eliteserien kun tre kamper i seg. Øvrige kamper skal settes opp senere, men det er forventet at kampaktiviteten vil være stor.

Allerede i løpet av sesongens første åtte dager, vil Vålerenga og de andre klubbene ha spilt tre kamper. Derfor er det viktig å ha det fysiske på plass.

Likevel bedyrer Fagermo at Vålerenga ikke trener på en annen måte enn de ellers ville gjort.

– Nei. Det gjør vi ikke. Vi trener akkurat på samme måten, sier han.

Han viser til at den innsatsen spillerne har lagt ned, selv om de har vært permittert, gjør at treningsarbeidet kan spisses inn mot seriestart.

– Guttene har jobbet hardt i permitteringsperioden. Det er jeg veldig fornøyd med. Det gjør at vi kan konsentrere oss mer om fotballen og ikke så mye om løping, sier han.

– Men det er forskjell på en test og det å løpe i fotball, men den gir et godt grunnlag, legger han til.

Fakta Vålerengas seriestart 16. juni: Bortekamp mot Sarpsborg 08 21. juni: Hjemmekamp mot Stabæk 24. juni: Bortekamp mot Odd Les mer

Fornøyd med stallen

Før koronapandemien stengte Norge og fotballen, uttalte Fagermo til Aftenposten at han ville slanke Vålerenga-stallen før seriestart.

I februar besto den av 28 mann. Noe Fagermo mente var fire til seks for mange.

– Hadde Vålerenga spilt europacup kunne man hatt litt større stall, men ikke 28, sa Fagermo til Aftenposten i februar og siktet til at klubben da ville spilt flere kamper i uken.

Flere spillere har dratt fra Vålerenga etter at Fagermo kom til klubben. Fredrik Oldrup Jensen (høyre) er den eneste som er hentet inn. Foto: Bjørge, Stein

Nå vil altså Vålerenga mest sannsynlig spille flere kamper i uken, og etter at flere har forlatt klubben består stallen i dag av 24 mann. Det mener Fagermo er et fornuftig antall.

– Jeg tror den troppen som er her nå, er riktig størrelse i forhold til det kampprogrammet som kommer, sier han.