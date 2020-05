Skjelbred kan bli klar for RBK i juni

En ny ordning fra Fifa gjør at Per Ciljan Skjelbred (32) kan bli klar for Rosenborg tidligere enn ventet. Midtbanespilleren kan returnere til Lerkendal allerede i slutten av juni.

Per Ciljan Skjelbred kan muligens bli klar for Rosenborg allerede i slutten av juni. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

I utgangspunktet skulle Per Ciljan Skjelbred være klar som Rosenborg-spiller 1. august.

Men onsdag tok saken en ny vending. Norges Fotballforbund (NFF) fikk nemlig aksept fra Fifa om et nytt overgangsvindu før sesongen, i tiden 10. til 30. juni.

Det kom av koronasituasjonen. Da Norge ble stengt ned 12. mars, var det fortsatt 20 dager igjen av det norske overgangsvinduet i vinter.

Skjelbred har kontrakt med sin nåværende klubb Hertha Berlin til og med 30. juni. Men Herthas siste kamp for sesongen er lørdag 27. juni, borte mot Borussia Mönchengladbach.

Allerede i februar ble det klart at den tidligere RBK-spilleren ble klar for en retur til Lerkendal. Nå kan det se ut til at Skjelbred kan returnere til Trondheim allerede i slutten av juni.

– Per har kontrakt med Hertha Berlin til 30. juni. Det betyr at mulighetene er gode for å få han spilleklar for oss før vinduet stenger, sier sportslig leder Mikael Dorsin til Rosenborgs hjemmeside.

Onsdag kveld spiller Skjelbreds Hertha Berlin mot RB Leipzig borte klokken 18.30.

Publisert: Publisert: 27. mai 2020 17:19