Solskjær kan hjelpe Magnus Carlsen til utrolig bragd

Magnus Carlsen ligger på fjerdeplass i fotballspillet Fantasy Premier League før den siste og avgjørende runden i den engelske toppdivisjonen.

Magnus Carlsen er beste nordmann i fotballspillet Fantasy Premier League. Søndag kan han vinne spillet. Foto: Heiko Junge

I disse dager kjemper Magnus Carlsen om seieren i Legends of Chess, men sjakkeneren kan også vinne en annen prestisjefull konkurranse på søndag.

Nordmannen har nemlig utmerket seg i flere år på fotballspillet Fantasy Premier League. Før sesongens siste runde ligger han på en fjerdeplass. 7,6 millioner spillere er registrert.

Den siste Premier League-runden lå an til å kræsje med Carlsens kamp mot Ding Liren. Uten en forklaring bak ble partiet fremskyvet tre timer.

– Det er bare en tilfeldighet, sier Carlsen ifølge en pressemelding fra Chess.com.

Magnus Carlsen tok 76 poeng med dette laget i forrige runde. Da skuffet Marcus Rashford som kaptein. Forhåpentlig for Carlsen slår han tilbake mot Leicester i den siste serierunden. Foto: Fantasy Premier League

– Må vurdere risikoen

Før den siste serierunden ligger Carlsen 12 poeng bak lederen Chris McGowan. Han kneppet inn 13 poeng på forspranget til lederen etter å ha scoret 76 poeng i den nest siste runden.

– Jeg må tenke litt over hvor stor risiko jeg vil ta for å prøve å vinne. Eller om jeg skal spille litt mer balansert, noe som kanskje gir litt mindre sjanse til å vinne hele greien, men større sjanse for å havne så høyt opp som mulig, sier Carlsen til TV 2.

Hvis nordmannen vinner, vil han blant annet få VIP-billetter til to kamper i Premier League neste sesong og dekket reise og overnatting i en uke i England.

Magnus Carlsen har utmerket seg i flere år i Fantasy Premier League, men ikke i den grad han har gjort det i år. Foto: Fantasy Premier League

– Blanding av øyemål og statistikk

Tidligere denne sesongen ledet Carlsen. Det førte til at han endret twitterbiografien sin til «World Chess Champion. The highest ranked chess player in the world. Current (live) #1 Fantasy Premier League player.»

En skulle kanskje tro at det ville vært tidkrevende å være i verdenstoppen i sjakk og Fantasy Premier League samtidig, men ifølge Carlsen bruket han minimalt med tid på spillet.

– For å være helt ærlig, så tror jeg ikke at jeg bruker mer tid enn den gjennomsnittlige norske Fantasy-spilleren på det. Jeg ser en god del kamper, og når jeg ikke får sett kamper, så ser jeg høydepunkter og på statistikk, sa Carlsen til TV 2.

– Hvordan jeg velger, blir på en måte en blanding av øyemål og statistikk. Om du leter etter noen hemmeligheter, så er det ikke det. Jeg gjør det samme som veldig mange andre gjør.

Slik ser topp ti ut før den siste Premier League-runden. Foto: Fantasy Premier League

28 poeng ned til neste nordmann

Fantasy Premier League fungerer slik at hver spiller skal plukke ut en tropp på 15 spillere som skal kjempe om flest mulig poeng i hver serierunde.

Man får 100 fiktive millioner pund til rådighet. Spillerne får poeng basert på scoringer, målgivende pasninger, hvorvidt de holder nullen og diverse andre prestasjoner.

Carlsens prestasjoner har fått mye oppmerksomhet. Da avisen The Guardian ba ham kommentere plasseringen (da lå han på fjerdeplass) i vinter, svarte sjakkeneren slik:

– I Fantasy-fotball er jeg både en optimist og «Optamist», skrev han i en e-post og siktet til den kjente statistikktjenesten Opta.

Før den siste runden har Carlsen et forsprang på 28 poeng til neste nordmann. Kanskje kan Ole Gunnar Solskjær hjelpe landsmannen til å gå helt til topps.