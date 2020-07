Lagene er klare! Toppseriens toppscorer Marit Clausen starter naturligvis på topp for Rosenborg, som stiller med det samme laget som slo Kolbotn 3-1 sist helg. Arna-Bjørnar på sin side gjør noen endringer. Takle Eide er å finne på benk, mens Laupstad får sjansen fra start. Bjelde skal styre vertenes spill fra midtbanen, mens Meryll Abrahamsen starter på topp!

Nevneverdig at det er nydelige spilleforhold her i dag. 18 grader og sol!

Rosenborg har vært elektriske i angrep så langt denne sesongen, og har scoret hele åtte mål på de første tre serierundene. Arna-Bjørnar må spesielt se opp for Marit Clausen, som allerede har fire mål i Toppserien 2020!

Rosenborg på sin side har startet meget solid, etter uavgjort mot lenge suverene LSK i første serierunde, har det blitt to overbevisende seiere før Arna-Bjørnar nå venter.

