Aukland og Thele gikk over 320 kilometer på ski – på én dag

De startet halv seks om morgenen og kom hjem litt over midnatt. Da hadde Anders Aukland og Joar Thele gått sin lengste skitur i livet – med god margin.

Joar Thele og Anders Aukland hadde en fin og lang dag på ski mandag. Foto: Privat

NRK skrev i helgen om landslagsløper Hans Christer Holund, som lørdag gikk over 20 mil på ski.

Det som ikke kom frem der, er at Holund sendte en melding til kameraten Joar Thele da han kom hjem på kvelden. De to hadde møttes underveis i Nordmarka. Thele hadde da fortalt at planen hans var å gå over 150 kilometer.

Sørlendingen Thele skjønte at noe var i gjære da Holunds mor ringte lett bekymret utpå kvelden og lurte på om han hadde sett sønnen hennes. Thele forsto med en gang at kompisen kom til å gå langt.

Thele tar en selfie med Aukland underveis. Foto: Privat

Senere tikket det inn en melding. Ifølge Thele skrev Holund at «i dag var du kylling, Joar. Du gikk for kort». Så la han med bevis fra appen Strava på hvor langt han selv hadde gått.

De to er gode venner fra klubben Lyn. Neste dag bestemte Thele og Anders Aukland seg for å gjøre noe med saken.

Mandag morgen møttes de to klokken halv seks på morgenen på en parkeringsplass innerst i Sørkedalen i Oslo. Der fikk de på seg skiene og gikk innover i Marka. Da de satte seg i bilen og kjørte hjemover igjen, var klokken passert midnatt.

Da hadde de lagt 321,4 kilometer bak seg, viste treningsappen Strava. De hadde vært i bevegelse i litt under 18 timer. Dermed ble pausene på i underkant av en time.

Du merker at du har gått over 32 mil på ski. Foto: Privat

Møtte Holund underveis

– Kilometerne i Nordmarka er tunge. Det var rått. Det var ikke et forsøk på å gå flest mulig kilometer, men vi gikk så langt vi kunne, sier veteranen Anders Aukland til Aftenposten.

Duoen går for Team Ragde Eiendom i langløpscupen Ski Classics. Aukland var også med på deler av Holunds tur lørdag, men brakk den ene skien og endte derfor «bare» på 133 kilometer. Han hadde dessuten med seg sønnen på 16 år på deler av turen.

– Vi møtte Holund og Sjur Røthe på Mylla mandag. De skjønte nok at vi skulle gå langt, ler Aukland.

– Vi måtte dra til litt og vise hvor skapet skal stå, legger han til. Eventyret og opplevelsen var viktig motivasjon.

Aukland og Thele skulle gått Birken og flere andre lange skirenn i denne perioden, men alle er avlyst på grunn av koronakrisen.

– Dermed har vi ikke så mange mål å trene mot nå. En sponsor fant ut at det var bra med litt intern konkurranse. Han sa at den på laget som går flest kilometer frem til 1. april skal få en bonus, sier Thele.

Mat- og drikkepause underveis. Foto: Privat

Det var den andre hovedmotivasjonen bak mandagens langtur, i tillegg til det å slå Holund, naturligvis.

Han forteller om en ganske enkel meny underveis. Det gikk mye i sjokolade og vingummi, samt noen fine rundstykker med Nugatti. I tillegg ble det mye cola og Red Bull.

– Raske og mange karbohydrater er det som må til for å gå så langt, mener han.

Så lenge du har nok mat og drikke og ikke for høy fart, så går det bra, sier Thele.