Sola permitterer alle i klubben

Sparer rundt 300.000 kroner i måneden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sola-spillerne blir permitterte fra 1. april. Foto: Pål Christensen

SOLA: Sola Håndball har torsdag sendt ut permitteringsvarsel til alle spillerne i klubben og de to ansatte i administrasjonen.

Spillerne blir permittert 100 prosent, mens daglig leder og markedssjef blir delvis permittert fra 1. april.

– Permitteringene vil gjelde fram til hallene blir åpnet for treninger igjen. Jeg har vondt for å se at det vil skje før i mai, sier daglig leder John Harald Kåsen til Aftenbladet.

Les også Derfor får Viking-spillerne beholde 25 prosent stilling

Klubben har tapt en del penger på turneringer og arrangement de har måttet avlyse. Selv om Sola HK har egenkapital de kan tære på, tar de dette grepet for å senke utgiftene.

– Dessuten er vi redde for at noen av sponsorene våre ikke klarer seg gjennom dette. Det er bare å krysse fingrene, sier Kåsen.

Sola har rundt 300.000 kroner totalt i lønnsutgifter til A-laget og de ansatte hver måned.

Sola skal spille eliteserie også kommende sesong. De har ansatt Steffen Stegavik som ny trener. Samtidig har hans kone og Sola-profil, Camilla Herrem, signert ny toårskontrakt.