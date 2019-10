Oslo-klubb med historisk opprykk i siste serierunde: – Dette er stort for alle som bor her

Grorud – Fram Larvik 4–1

Grorud sikret et historisk opprykk lørdag ettermiddag. Etter over 100 år som klubb skal de neste år spille på sitt høyeste nivå noensinne.

Laget måtte vinne for å være 100 prosent sikre på å ta steget opp til nivå to i norsk fotball. Bare ett poeng bak Oslo-laget jaget nemlig Åsane.

Thierry Dabove og Preben Mankowitz scoret Groruds to første mål lørdag. Mame Mor Ndiaye reduserte for Fram samtidig som Åsane ledet sin kamp mot Elverum.

Senere avgjorde Oscar Aga og Dabove for Grorud, og med 4–1 ble det historiske opprykket sikret.

Fram fikk to spillere utvist i løpet av kampen, i midten av første omgang og helt på tampen, og fikk en vanskelig oppgave mot topplaget.

– Deilig

Daglig leder Jon Ole Reinhardsen feiret opprykket da vi pratet med ham.

– Ja, vi feirer. Dette er stort for oss, selvfølgelig. Det er deilig å si at vi endelig har rykket opp, forteller Reinhardsen mens spillerne jubler i bakgrunnen.

Grorud var favoritt og hadde presset på seg før opprykkskampen. To ganger i løpet av sesongen har de ledet med seks poeng, men forspranget har minket.

– I de to siste kampene har vi vunnet borte over Alta og hjemme over Fram Larvik. Det er utrolig stort. 1300 tilskuere heiet oss frem, det betyr mye for oss.

For to år siden satte klubben som må om å rykke opp innen fem år. Målet ble nådd tre år før tiden.

– Hva er ambisjonen for Grorud nå?

– Nå skal vi nyte opprykket noen dager. Så tror jeg vi skal lage en ny femårsplan, sier Reinhardsen.

Det skjer mye rundt klubben for tiden, og det bygges nytt anlegg med klubbhus og bane.

Ifølge Reinhardsen er målet å holde seg i divisjonen.

– Det bor vel 130.000 mennesker i Groruddalen, det er stort at vi har fått et Obos-lag her, og det burde skjedd tidligere. Jeg tror det er stort for alle som bor her, og jeg tror at mange kommer for å se kampene mot gode lag neste år. Det blir gøy.

Bygget stein for stein

– For seks år siden var vi så vidt en fotballklubb. Ingen tydelig plan. Rolf (Teigen, daværende trener, journ.anm.) gjorde en god jobb med A-laget, men ellers var det ingen rød tråd i klubben, fortalte trener Eirik Kjønø (28) til Aftenposten før kampen.

– Siden har vi bygget stein for stein, og nå begynner vi å se resultatene av det – både på og utenfor banen, sier Kjønø og vender blikket mot vinduet og Grorud Idrettslags kommende storstue.

Også Stjørdals-Blink rykker opp etter seier mot Sola. Åsane og Kvik Halden skal spille kvalifisering om retten til å møte laget som ender på 14.-plass i 1. divisjon.