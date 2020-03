Kildes pallplass ga viktige poeng – fransk stjerne truer sammenlagtdrømmen

Aleksander Aamodt Kilde var umiddelbart tilbake i toppen etter lørdagens stygge fall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Aleksander Aamodt Kilde under søndagens superkombinasjon. Foto: Giovanni Auletta, AP / NTB scanpix

NTB

Med kun noen få uker igjen av sesongen er den store snakkisen hvem som skal vinne verdenscupen i alpint sammenlagt. For øyeblikket er det Kilde, Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen som kjemper en innbitt kamp om den gjeveste kula.

I forkant av søndagens superkombinasjon var Kilde i ledelsen, 65 poeng foran landsmann Kristoffersen og 74 poeng foran Pinturault.

Men når det skal kjøres både super-G og slalåm har allrounderen Pinturault alltid skumle hensikter. Det hadde han også i Hinterstoder.

Etter at super-G-delen av superkombinasjonen var unnagjort, ledet Mauro Caviezel (Sveits) med 0,23 sekund på Pinturault. Kilde lå ytterligere ett hundredel bak på tredjeplass.

Tapte terreng

Kristoffersen deltok kun i sin andre superkombinasjon i verdenscupen og lå på 19.-plass etter fartsdelen. Han var 1,83 sekund bak Caviezel før de skulle ut i slalåmløypa.

Der leverte Pinturault en gnistrende omgang og tok umiddelbart ledelsen. Kilde klarte ikke matche franskmannen da det var hans tur, og han klokket inn til tredjeplass, 1,25 sekunder bak lederen.

Så var det Kristoffersens tur, i det som egentlig er hans favorittdisiplin.

Men Kristoffersen fikk det ikke til å stemme. 25-åringen tapte stort i starten av løypa, og fortsatte å tape tid hele veien ned til målområdet. Til slutt kjørte Kristoffersen inn til 11.-plass, 3,05 sekund bak Pinturault.

Siden de beste super-G-kjørerne startet først i slalåmdelen, så ble forholdene dårligere underveis i rennet. Det gikk utover Kristoffersen.

Alexis Pinturault vant superkombinasjonen i Hinterstoder. Foto: Giovanni Auletta, AP / NTB scanpix

Kristoffersen ble dermed store taperen i sammenlagtduellen, som skal avgjøres i løpet av de nærmeste ukene. Kilde leder fortsatt med 1082 poeng. Pinturault er imidlertid hakk i hæl, 34 poeng bak. Kristoffersen har falt til tredjeplass med 981 poeng.

Les også Kristoffersen blir presset i sammenlagtkampen. Til helgen kan han debutere i verdenscupøvelse.

Drømmer om sammenlagtseier

Kildes forsprang minket kraftig etter lørdagens super-G, hvor han falt fra det han mente kunne vært en seier.

– Hadde jeg holdt farten min, var det 100 poeng som røk i dag. Men hvis man begynner å tenke sånn, så kommer man til å ha det kjipt i en lang karriere, poengterer han.

Kilde har lenge snakket om hvor mye en sammenlagtseier vil bety for ham. For kort tid siden gikk han til topps i Saalbach-Hinterglemm og tok dermed et grep om «kula».

– Jeg lever alltid i håpet. Samtidig er det for tidlig å si nå. Det går veldig bra foreløpig. Det er det viktigste, sa han den gangen om muligheten til å vinne totalcupen.

Kjetil Jansrud lå på femteplass (+0,70) etter super-G-delen av superkombinasjonen i Hinterstoder. Etter å ha kjørt ned slalåmløypa på nest raskeste tid, endte Vinstra-kjøreren til slutt på 4.-plass. Han ble slått med 1,41 sekund.

Mandag skal verdenscupeliten kjøre storslalåm, som opprinnelig skulle ha gått lørdag. Neste helg fortsetter kan Kilde styrke sin posisjon med toppresultater i Kvitfjell, der utfor og super-G står på programmet.