Ajer ler av trenerprofilens heste-sammenligning

Kristoffer Ajer ble sammenlignet med en galopphest etter at han sprang over hele banen og ble matchvinner for Celtic søndag.

Kristoffer Ajer scoret vinnermålet for Celtic søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Ni minutter gjensto av ligamøtet med Aberdeen da Ajer kastet seg med på en kontring og fikk betalt for den lange løpeturen da innlegget fra James Forrest landet hos ham bakerst i feltet. Alene med Aberdeen-keeper Joe Lewis var han iskald.

Scoringen ga Celtic det som kan vise seg å bli en viktig trepoenger i gullstriden i skotsk fotball. Ti poeng skiller nå ned til serietoer Rangers, som riktignok har én kamp mindre spilt.

Etter søndagens oppgjør gjorde Aberdeen-manager Derek McInnis et poeng ut av Ajers lange løpetur.

– Han var som en galopphest da han passerte forbi meg ved innbytterbenkene, og alt jeg bekymret meg for da, var at Forrest skulle løfte blikket og slå den rette pasningen sånn at Ajer var alene på mål, sa han ifølge Daily Record.

Skrek fra midtbanen

Konfrontert med Aberdeen-sjefens litt uortodokse beskrivelse måtte Ajer trekke på smilebåndet.

– Vel, jeg liker jo å løpe, sa landslagsprofilen ifølge The Scottish Sun – og la til:

– Så når jeg får muligheten til å gå i angrep, gjør jeg det.

Ajer brukte også den lange løpeturen over hele banen til å tydelig annonsere at han var på vei.

– Jeg begynte å løpe og skrek etter ballen allerede fra midtsirkelen. Heldigvis fikk jeg den, sa nordmannen.

I søndagens kamp var han tilbake som høyreback, en rolle han har hatt mange ganger denne sesongen.

Solbakken neste

Til tross for ti poengs luke i tittelkampen tar ikke Ajer noe for gitt. 21-åringen vet at tøffe ligakamper skal kombineres med spill i Europa i tiden som kommer.

Torsdag er Ståle Solbakkens FC København motstander i den første av to 16-delsfinaler i Europa League.

– Torsdag har vi en meget vanskelig kamp i Europa, og det kommer så mange vanskelige ligakamper. Vi lar oss aldri rive med, sa Ajer.

Celtic står nå med sju strake seirer i ligaen og er i forrykende form. Alt annet enn en ny ligatittel til Ajer og lagkameratene i Glasgow-klubben vil være en overraskelse.