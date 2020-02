Lillebror Bø sikret herrenes første individuelle VM-gull med feilfri skyting

Med 20 treff av 20 mulige sikret Johannes Thingnes Bø (26) de norske herrenes første individuelle gull på VMs siste konkurranse. – Et perfekt løp, sier gullvinneren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Johannes Thingnes Bø gikk et perfekt løp da han rundet av VM med gull på fellesstarten. Foto: Berit Roald

OSLO/ANTERSELVA: Skiskytter-VM anno 2020 ble i dag rundet av med herrenes fellesstart. Der Marte Olsbu Røiseland har herjet på damesiden, sto de norske herrene uten et individuelt VM-gull, og dette var den siste sjansen.

Da det gjaldt som mest vartet Johannes Thingnes Bø opp med feilfri skyting, og sikret med det et suverent VM-gull – hans tiende, inkludert stafett, totalt i karrieren.

– Et perfekt løp, egentlig. Jeg lar meg ikke påvirke av noe annet, det er kun meg og blinken. Jeg følger skuddene og tar en blink av gangen. Det er jeg veldig fornøyd med, sa Bø til Aftenposten etter bragden.

Han var den eneste som skjøt feilfritt. På spørsmål om han aldri har vært bedre, svarer Bø:

– Jeg har gått mange gode løp, og det er vanskelig å sammenligne løp, men jeg kunne ikke gjort løpet på en bedre måte. Jeg kunne skutt raskere, men da hadde jeg ikke hatt like stor sjanse for å treffe. Jeg gjorde akkurat det jeg ville, sa han.

– Synd for familiehjertet

Quentin Fillon Maillet tok sølv, mens Emilien Jacquelin ble nummer tre etter å ha slått en svært skuffet Tarjei Bø i spurten.

– Det er en jubeldag når han vinner gull på en overlegen måte, men personlig så er det et nederlag å bli nummer fire når jeg gjør et bra løp. Jeg skulle gjerne ha klatret en plass høyere, sa han til NRK.

Lillebror Johannes følte med broren etter løpet.

– Det er synd for familiehjertet å se at Tarjei går inn til fjerdeplass og dermed går glipp av medalje. Jeg ser hvor mye det betyr for han. Det legger en liten demper for feiringen min i målområdet, selv om jeg er veldig glad, sa Bø til NRK.

Johannes Dale, som tok en fin åttendeplass, har bodd på rom med Tarjei Bø under VM, og kunne fortelle at kompisen har vært svært innbitt på få den ene individuelle VM-medaljen.

– Det siste han sa i dag før løpet var at vi skulle gå for gull. Han har også svært i en del verdensmesterskap, så da blir alt annet enn medalje en skuffelse til slutt Jeg skal prøve å få opp humøret hans etter hvert, sa Dale.

Tarjei Bø virket knust etter sin fjerdeplass. Foto: Matthias Schrader / AP

Perfekt start

Under kvinnenes fellesstart ble det etter hvert tydelig at Røiseland og co. hadde svært gode ski, og håpet var at guttene også skulle merke dette.

Ved første passeringspunkt var samtlige innenfor topp ni, med Johannes Thingnes Bø i tet foran tre franskmenn. Samme firer ledet an inn til første liggende skyting.

Der fikk de norske herrene en perfekt start.

For der Martin Fourcade, Fillon Maillet og Jacquelin bommet én gang hver, skjøt Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale feilfritt.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet også én gang.

Johannes Thingnes Bø på pallen med Quentin Fillon Maillet og Emilien Jacquelin. Foto: Berit Roald

Norsk trio i tet

Etter å ha ligget noen sekunder bak etter første skyting, tok Thingnes Bø, Bø og Dale teten foran Julian Eberhard og Benedikt Doll inn mot andre liggende.

Der Eberhard bommet to ganger og Doll én gang, klinket den norske trioen til med tre nye fulle hus. Der Jacquelin tok halen på nordmennene, maktet ikke de tre andre franskmennene å følge fireren foran.

– Det vil være en stor nedtur for nordmennene om dette ikke holder til gull, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter kanonstarten.

Feilfri Thingnes Bø

På første stående skulle nordmennene skilles. Der Thingnes Bø vartet opp med sitt tredje fulle hus, misset Bø, Dale og Jacquelin én gang hver. Dermed gikk Thingnes Bø ut med en ledelse på 17,6 sekunder ned til Fillon Maillet.

Thingnes Bø økte deretter forspranget til 24,5 sekunder, mens storebror Bø lå som nummer tre cirka halvminuttet bak.

Når han heller ikke gjorde noen feil på siste stående, var VM-gullet i boks.

– Endelig får han vist frem hvor god han er, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Storebror Bø hadde los på bronsemedaljen etter én bom på siste stående, men maktet ikke å slå Jacquelin i spurten.

Dale ble nummer åtte, mens Sjåstad Christiansen kom på 13.-plass.