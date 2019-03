Bø avsluttet sesongen med perfekt løp: – Det går ikke an å få en flottere avslutning

HOLMENKOLLEN: 16. Det er den nye rekorden for antall verdenscupseire i løpet av én verdenscupsesong i skiskyting.

På lørdagens jaktstart sikret Johannes Thingnes Bø rekorden «alle» har snakket om hele sesongen.

Da tok han sin 15. verdenscupseier – og satte dermed ny rekord for antall seiere i løpet av samme sesong.

Dagen etterpå avsluttet han og resten av verdens beste skiskyttere sesongen da det ble gått fellesstart i Holmenkollen.

– Perfekt

Og Bø var ikke fornøyd med 15. På fellesstarten forbedret han rekorden da han senket alle blinkene og satte et perfekt punktum på sesongen.

– Det er en av de beste seirene mine. Det var et meget bra skirenn, sa Thingnes Bø til NRK etter løpet.

– Jeg klarer ikke helt sette ord på det. Det har gått over all forventning. Så avslutter jeg med hat trick i Kollen – ubeskrivelig, fortsatte han.

NRKs kommentator, Andreas Stabrun Smith, var ikke noe mindre ekstatisk.

– Selvfølgelig leverer han en perfekt avslutning. Det går ikke an å få en flottere avslutning enn dette, sa han, etter at Thingnes Bø hadde smelt ned alle blinkene på siste skyting.

Dermed ble det en ren parademarsj på den siste runden, før han passerte målstreken med en vikinghjelm og det norske flagget, mens han ble hyllet av Kollen-publikumet.

– Johannes Thingnes Bø, takk for i år! Du har fått vinteren til å fly med dine spektukalære oppvisninger i løypa og på standplass. Du er uslåelig. 16 seiere på 25 renn. Denne sesongen vil vi huske til evig tid. Vi sier bare tusen hjertelig takk for at vi har fått være med på reisen, sa Stabrun Smith.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sterk start

Rennet begynte oppskriftsmessig for Johannes Thingnes Bø, som selvfølgelig var stor forhåndsfavoritt.

Stryningen brukte litt tid på å komme i gang på den første skytingen, men hadde så få problemer med å få ned alle de fem blinkene.

Han gjentok bedriften på skyting nummer to, men da fikk han også selskap av lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen, som også skjøt fullt hus.

Da var det bare tyske Arnd Peiffer som klarte å holde følge med de to nordmennene.

Lynrask serie

Farten i sporet tydet på at utøverne valgte å ta det pent i Kollen-løypen etter en lang og hard sesong.

Men da første stående skyting ventet, var Bø lei søndagstempoet. Sjåstad Christiansen bommet to ganger, men Bø senket alle blinkene i løpet av 17,2 sekunder.

– Det er helt utrolig, sa NRKs ekspert Halvard Hanevold på direkten.

Og da valgte også Bø å sette opp farten i sporet.

Den siste perfekte serien understreket bare en sesong som var nettopp det: Perfekt.

Saken oppdateres.