Gjert Ingebrigtsen om temperamentet: – Burde hatt et kurs i sinnemestring

BERGEN: Det kom frem da han var gjest på de Nordiske Mediedagene i Bergen, der det har vært over 1900 mediefolk samlet i tre dager.

Far Ingebrigtsen, han som får frem den ene sønnen etter den andre til verdenstoppen, fortalte litt om diskusjonene familien har hatt underveis, at guttene ikke var særlig interessert i å være med.

Han var pådriver. Og den som til slutt også tipset filmskaperne om episoder sønnene ikke var forberedt på. Som da filmteamet banket på Henriks dør da han nettopp hadde hatt kjæresten på overnattingsbesøk. Liva skulle senere bli kone og mor til barna.

Men da teamet ankom leiligheten til den eldste løpersønnen, ble Henrik Ingebrigtsen overrumplet.

Nettopp sønnenes forhold til damer har irritert pappa i årenes løp, men han har mildnet seg.

– Jeg burde hatt et kurs i sinnemestring, innrømmer Gjert Ingebrigtsen.

Fra scenen ble han intervjuet av Julie Strømsvåg i TV 2, Silje Evensmo Jacobsen og Linn Therese Amundsen. To av dem som står bak serien, var også med. De fortalte om hvordan serien kom til.

Utgangspunktet var at Jakob var med i «Morgendagens idrettshelter» på TV Norge, og at de bak og ved siden av kameraene oppdaget en spennende familie.

Etter hvert som TV-teamet ble mer og mer kjent med familien, fikk de også være med på mer:

– I starten så vi ikke for oss at det skulle bli med helt inn på soverommet, forteller Ingebrigtsen ærlig.

Litt mykere i kanten

Etter showet sier hovedpersonen:

– Jeg har tendens til å bli litt impulsiv og litt sint, men jeg har mildnet meg.

Ingebrigtsen forteller at alle har lært mye som seg selv og hvordan man fremstår. De er blitt mer selvbevisst over den rollen de har.

Han ser at han selv, etter hvert som han satte sønnene på plass, fikk en slik sinnarolle, og at det har vært nødvendig for handlingen i de ulike episodene.

Han måtte imidlertid bare ta det til seg da guttene etter sesong én uttalte:

– Du kommer urettferdig godt ut av første sesong.

De mente at han egentlig var mer sint.

Trives med en offentlig rolle

Når alt kommer til alt er familien likevel glad for å få vise seg frem på denne måten:

– Alt det vi gjør og står for blir dokumentert på en skikkelig måte. Vi er privilegert som får være med på dette.

– Hva koster det rent emosjonelt? spurte Strømsvåg.

Da svarte treneren at ungene har vokst på det. De er blitt mer bevisst på sine valg.

– Det gir oss kolossalt mye.

Han forteller at Filip ikke var særlig interessert i å være med i sesong tre, at Filip er den mest private. Pappa er glad for at han ble med til slutt. Hvis han hadde trukket seg ut, og kanskje flere, ville ikke konseptet blitt det samme. I dag er Filip Ingebrigtsen glad for at han likevel ble med.

Øver på talen og får kjeft

De som var til stede i salen fikk en smakebit av hva som venter i sesong tre, som kommer til høsten. Gjert Ingebrigtsen hadde ikke sett det klippet heller:

Filmteamet er på plass da han på hjemmebane skal øve på takketalen til Idrettsgallaen, der han var nominert til prisen som Årets trener. En pris som han fikk.

Sønnen Jakob kommer opp fra kjelleren og begynner å kritisere det pappa har tenkt å si, om at Norge har gått fra å være en langrennsnasjon til en friidrettsnasjon.

Jakob mener at han med slike setninger vil såre noen. Det blir en konfrontasjon. Dette finner ikke familiens eldste seg i.

– Det er ingen som har rett til å føle seg støtt, roper pappa ut.

Full fart med mange løp

Serien med Team Ingebrigtsen er blitt veldig populær.

Gjert Ingebrigtsen har likevel ikke mistet det sportslige av syne. Fremover skal sønnene delta på en rekke stevner. Det første blir i Bergen 22. mai, på Trond Mohn Games. Deretter følger løp i Belgia, Stockholm, Roma den 6. juni, Bislett Games 13. juni og USA 30. juni.

– Det går i et bankende kjør. Vi springer masse løp.

– Hvordan går det med datter Ingrid, som også er blitt med i løpergjengen?

– Det går veldig fint med datter. Hun er veldig lik Filip, som ikke var noen barnestjerne. Hun vil komme litt senere. Ingrid er i den kategorien.

Holder på jobben

– Du er travel opptatt som trener. Hvorfor holder du fortsatt på jobben din som er utenom?

– Det er en arena der jeg trives veldig godt. Skulle jeg bare drevet med idrett ville jeg vært et konstant gnagsår på omgivelsene mine, avslutter Gjert.

Tredje sesongen av «Team Ingebrigtsen» starter opp på NRK til høsten.