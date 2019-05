Store summer på spill: Så mye tjener Ruud på å slå verdensstjernen

PARIS: Fredag rundt kl. 13 møter Casper Ruud tennissportens største stjerne, Roger Federer, i 3. runde av Roland-Garros.

Kampen skal spilles på Arena Suzanne Lenglen foran 10.000 tilskuere. De fleste av disse kommer for å se på den 37 år gamle tennislegenden fra Sveits.

I tillegg til å være den desidert største kampen så langt i karrieren for den norske 20-åringen, står det også om store pengepremier.

Bare ved å kvalifisere seg for 1. runde, sikret Casper Ruud seg 46.000 euro. Da talentet fra Snarøya klinte til og slo Matteo Berrettini, ranket som nummer 31 i verden, sikret han seg 143.000 euro i premierpenger. Det tilsvarer nærmere 1,5 millioner norske kroner.

Om Ruud skulle sjokkere og ta seg til 16.-delsfinalen på Federers bekostning fredag, vil det gi mer klingende mynt i kassen. Da vil han være sikret ytterligere én million kroner.

Ifølge ATP Tour har Ruud totalt spilt inn rundt 2,6 millioner kroner (255.000 euro) i 2019, og 8,8 millioner kroner (857.000 euro) totalt i karrieren.

Fakta: Premiepenger Roland-Garros:

Fakta: Premiepenger Roland-Garros: Menn og kvinner, single: Vinner: 2.300.000 euro 2.-plass: 1.180.000 euro Semifinalister: 590.000 euro Kvartfinalister: 415.000 euro 16-delsfinalister: 243.000 euro 3. runde: 143.000 euro 2. runde: 87.000 euro 1. runde: 46.000 euro Kvalifisering: 3. runde: 24.000 euro 2. runde: 12.250 euro 1. runde: 7.00 euro Kilde: Rolandgarros.com X

– En trollmann

Fredag morgen trente Casper Ruud på anlegget hvor han senere på dagen skal spille kampen mot Federer.

– Jeg må helt klart bringe ut den beste tennisen jeg har klart noensinne for å ha noe å stille opp med mot han. 80–90 prosent av tilskuerne kommer til å heie på han, det er ganske forventet egentlig. Han er en av de største stjernene verden rundt. Det blir nok en ny opplevelse og utfordring, sa Ruud til Aftenposten om kampen mot Federer torsdag.

Generalsekretær i Norges Tennisforbund, Alexander Kjær, er klar på hva som venter Ruud.

– Ofte ser man spillere som holder seg på bakre linje og slår mye derifra. Federer kommer til å være mye mer offensiv fra start. Casper er forberedt på at Federer vil komme lenger fremover, som gjør at Casper får dårligere tid til å vurdere hva han skal gjøre, sier Kjær.

Han fortsetter:

– Federer er en trollmann med tennisballen. Han kommer til å variere veldig mye mot Casper. Noen harde baller, andre med voldsom skru og helt sikkert endel stoppballer.

Mange nordmenn på plass

Det er ventet 10.000 mennesker på en fullsatt stadion, og mange nordmenn er kommet nedover.

De skal samles i et slags utendørs Norway House to timer før kampen, med flagg og faner.

– Jeg vet at mange nordmenn vil se på. Det kan bli en liten klan, sa Ruud selv på pressekonferansen for et par dager siden.

Ruud møter Federer rundt kl. 13 fredag. Kampen går på TV Norge.