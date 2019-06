Ble utvist: – Jeg har lyst til å si ting jeg ikke skal si

Aalesund – Molde 4-0

COLOR LINE STADION (Rbnett): Det ble en kveld de aller fleste med tilknytning til MFK vil glemme på Color Line stadion. Først satte Holbert Fridjonsson inn både 1-0 og 2-0, så fikk Ruben Gabrielsen et svært diskutabelt rødt kort da halvtimen var passert.

TV-bildene viste at det etter all sannsynlighet var offside da pasninga gikk i forkant av fellinga som dommer Tom Harald Hagen vurderte til rødt kort.

Gabrielsen ville derimot ikke snakke for mye om selve situasjonen som resulterte i det røde kortet i det han møter Rbnett i intervjusonen.

– Det skjer så fort for meg, og det skjer så fort for dommeren at jeg vet ikke. De er mennesker de også, og jeg må ta dette som en mann.

– Lett å ta feil

Når Gabrielsen blir konfrontert med at det også var offside, tar han en lang tenkepause.

– Jeg har lyst, jeg har veldig lyst til å si ting jeg ikke skal si, men jeg skal ikke stå her å ha unnskyldninger for noe som helst i dag, sier Molde-kapteinen til Romsdals Budstikke.

– Hvordan vurderer du duellen, er det skulder mot skulder?

– Det så vel de fleste, og jeg mener det ikke er rødt kort. Men det er en situasjon det er lett å ta feil i. Det er egentlig det jeg har å si om situasjonen. Jeg har ikke lyst til å stå her og skylde på dommeren etter en sånn kamp.

– Får vondt inni meg

Syntes synd på lagkameratene

Gabrielsen så deler av andreomgang fra pressetribuna, men gikk da Aron Thrandarson satte inn dagens fjerde for hjemmelaget.

– Da jeg gikk synes jeg bare synd på lagkameratene mine etter at jeg fikk rødt kort og ødela kampen. Jeg får vondt inni meg når jeg tenker på at det er min feil at det ble sånn.

Han mener de hadde gode sjanser da de spilte elleve mot elleve, selv om de lå under med 0-2, allerede før utvisninga.

– Det blir vanskelig med ti mann. Det er ikke andreomgang som ødelegger for oss, det er førsteomgangen da jeg blir utvist. Nå er vi ute av cupen, og det er vondt og surt, sier Ruben Gabrielsen.