Det er 875 dager igjen til OL. Landslagstreneren har dårlig tid.

FONT-ROMEU: Norske langrennsløpere lå nok en gang langflate på bakken, gispet etter luft med tights, rulleski og sykkelhjelm på.

Da hadde de gått en konkurranse i 1800 meters høyde hvor målet var å ta seg helt ut.

Innsatsen skulle være som om det var verdenscup på Lillehammer eller i Davos - eller OL i Beijing. Dagens konkurranse er den andre som de norske løperne gjennomfører på sin samling i Font-Romeu i de franske Pyreneene. Det handler om å være forberedt til OL.

Til OL i Beijing om to og et halvt år.

Med Kina i tankene

Selv om OLs langrennsøvelsene i fjellene nord for den kinesiske hovedstaden er 875 dager unna, mener trener Eirik Myhr Nossum at norske langrennsløpere allerede har dårlig tid.

Dårlig tid til å forberede seg på forholdene de vil møte i Kina om to et halvt år.

– Vi kan gjøre disse testrennene her i Font-Romeu år. Vi kan gjøre det her på samme sted neste år, og noen løpere vil kunne skaffe seg erfaring i prøve-OL om halvannet år. Vi har ikke så mange muligheter til å drive på med dette i en travel sesong. Så vi må bruke disse dagene fornuftig. Vi har dårlig tid, sier Myhr Nossum.

Morten Antonsen

Når han sier «dette», handler det om å drive konkurranselik trening på en høyde lik den de kommer til å møte i februar 2022.

Nossum er treneren som tok over det norske langrennslandslaget foran forrige sesong.

Fakta: OL i Beijing 2022 Selv om det er Beijing som er vertsby for vinter-OL i 2022, er konkurransene i øvelser som er avhengig av snø og is utendørs lagt til fjellområdene nord for den kinesiske hovedstaden.

Langrenn, skiskyting, kombinert og hopp blir arrangert i Zhangjiakou-området. Dette området er kjent for skiturisme.

Langrennsstadion vil ligge på rundt 1800 meters høyde. Det har ikke vært arrangert konkurranser i mesterskap på denne høyden siden langrenn og skiskyting ble arrangert i Soldier Hollow under OL i Salt Lake i 2002.

OL i Beijing arrangeres mellom 4. og 20. februar i 2022.

Det ble en suksess. Norge kom hjem fra årets VM i Seefeld søkklastet med medaljer. Gull vil også Myhr Nossum og hans løpere ha med seg hjem fra OL i 2022.

Prosjektarbeid

Norske langrennsløpere har knapt konkurrert i 1800 meters høyde siden OL i Salt Lake i 2002.

– Ingen på dette laget var med der, sier Nossum som selv bare var 16 år gammel da dette mesterskapet ble arrangert.

Derfor har 33-åringen og hans kollega, sprinttrener Arild Monsen, satt i gang et forsknings- og erfaringsprosjekt som hadde sin oppstart i Font-Romeu i Pyreneene de siste ukene.

At norske langrennsløpere skulle havne nettopp der, handler om fine treningsforhold og ikke minst at det finnes en fullverdig rulleskiløype på riktig Beijing-høyde.

– Det handler om læring for hver enkelt løper. De skal skaffe seg kunnskap og erfaring om hvordan kroppen fungerer når det kjøres maks i 1800 meters høyde i noe som ligner en langrennskonkurranse, sier Myhr Nossum.

Bryter med tradisjon

I snart 30 år har det vært opplest og vedtatt i norsk langrenn at tradisjonell høydetrening må til. Det handler om flere tre uker lange opphold i høyde, til dels stor høyde, i oppkjøringen til sesongen.

Akkurat det har norske herreløpere i langrenn i veldig stor grad droppet de to siste sesongene. Resultatene fra sist sesong, antyder at endringen har vært vellykket.

Denne sesongen det ingen norske herreløpere som drar på tre ukers treningsopphold på mellom 2000 og 3000 meters høyde i Val Senales. Det er første gang siden 1990-tallet at nettopp det skjer.

Det betyr ikke at Myhr Nossum og Monsen gir blaffen i høyde. Høyden bruker de denne sesongen ikke primært til å skaffe ekstra doser med røde blodlegemer før konkurranser, men til å skaffe seg erfaring og kunnskap.

– I høyden inntreffer det en del andre fysiologiske utfordringer, og det er disse vi søker. Vi, i samarbeid med Olympiatoppen, tester vi hva løperne tåler og hva de tør, sier sprintlandslagets trener Arild Monsen.

Det handler primært om at utøverne skal lære seg å presse seg til det ytterste i en luft som har mindre oksygen enn de er vant til.

Nyttig læring

En av de mange på landslaget uten høyderfaring er Johannes Høsflot Klæbo. Han har i løpet av de to siste sesongene blitt den store stjernen i internasjonal langrenn. Han har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene.

Det har han klart uten et eneste døgn med høydetrening. Men også han innser at han må finne ut av hvordan høyden fungerer når han som 25-åring kommer til OL i Beijing som tittelforsvarer på flere distanser.

– Læringsutbyttet vil være stort for meg på en slik samling som dette med tanke på at jeg aldri har drevet på med dette før. De to konkurransene vi har her oppe vil være sentrale for å finne ut hvordan kroppen fungerer i ettertid. Det handler også om hvordan kroppen har respondert etter noen dager, sier Klæbo.

Hans tur til høyden blir ikke bare nøye overvåket av trenerne på stedet, men på FaceTime er trener og morfar Kåre Høsflot med hele tiden fra sin base i Trondheim.

– Han er veldig nysgjerrig på dette.