Nedrykksform for Solskjær: Så mye tid får han, ifølge United-kjennere

Etter Manchester Uniteds 0–2-tap mot West Ham forrige helg, har kritikken mot laget og manageren tiltatt. Onsdag slet laget seg videre i ligacupen, da Rochdale fra engelsk nivå tre ble slått på straffesparkkonkurranse.

– Dette var en ny utmattende kveld for Solskjær, skrev Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Under kampen sang Rochdale-fansen «du får sparken i morgen» i retning Solskjær. I britiske medier skrives det daglig nye ord om Solskjærs posisjon på Old Trafford.

Den britiske fotballjournalisten Paul Hirst følger Manchester United for The Times. I en fersk artikkel sammenligner han tiden med Ole Gunnar Solskjær som manager med José Mourinhos siste sesong i klubben.

– Laget henger ikke sammen og mangler mål og mening, skriver Hirst, men samtidig hevder han at både spillestil og visjon er bedre med Solskjær enn Mourinho. Han påpeker at Solskjær har bedre kjemi med klubbdirektør Ed Woodward enn forgjengeren, og at Manchester Uniteds satsing på unge spillere er et steg i riktig retning.

Når vi snakker med Hirst forklarer han at det er for tidlig å felle en endelig dom over nordmannens tid i Manchester.

– Urettferdig

– Det er vanskelig å dømme Solskjær ut fra det som har skjedd de siste kampene og urettferdig å angripe ham nå. Om seks måneder, kanskje, men ikke nå.

– Hvor mye tid får Solskjær på seg?

– Han får lang tid. Hvis Solskjær feiler og får sparken, er det enda et feilsteg for Ed Woodward (United-direktøren), og enda en manager som får sparken. Han vil at Solskjær skal ha suksess.

– Hva kan være løsningen på Uniteds problemer?

– Å få så mange spillere som mulig friskmeldt, ler Paul Hirst, og nevner Anthony Martial, Paul Pogba og Marcus Rashford blant profilene som har vært skadet i høst.

David Hytner i The Guardian peker på Manchester Uniteds elendige form. Etter det som var høydepunktet, seieren mot PSG i Champions League i mars, har laget til Solskjær vunnet fem kamper, spilt fire uavgjort og tapt ti. I serien er tallene 4–4–7.

United er som en bygning som er bygd av fire forskjellige arkitekter.

– Det er nedrykksform, skriver han.

Mange spillestiler

Eivind B. Holth, journalist i United.no, mener at situasjonen er veldig sammensatt.

– Det er ingen tvil om at Solskjær startet sesongen med et større press enn de fem managerene i de andre toppklubbene. Han var avhengig av en god start og fikk en 4–0-seier mot Chelsea. Siden har det gått nedover, men det er ingen tvil om at Manchester United er nødt til å gi Solskjær den tiden han er blitt lovet.

Etter at Alex Ferguson ga seg som manager, har David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho prøvd seg som erstattere. Alle har hatt sin måte å spille fotball på.

– Det lider klubben av i dag. United er som en bygning som er bygd av fire forskjellige arkitekter. Troppen er i ubalanse, og Solskjær er nødt til å få flere overgangsvinduer på seg.

Tirsdag la Manchester United fram regnskapet for fjoråret. Konklusjonen er at klubben går så det suser. Omsetningen på 627,1 millioner pund er tidenes høyeste for en britisk fotballklubb.

– Dette er til tross for den sportslige nedturen. Men det er det som skjer på banen fansen bryr seg om. Men Ed Woodward sier at han skal få tid, det er så mange brikker som ikke er på plass. Men samme hvor langsiktig man tenker, er ikke prestasjonene gode nok.

Mellomsesong

Holth mener at Solskjær må vise til resultater i form av at laget utvikler seg.

– Det er lov å gå på en smell i ny og ned, men de ungdommene som får tillit, må bidra til framgang, hvis ikke blir det helt umulig.

– Er dette en mellomsesong?

– Dette er definitivt en mellomsesong. United er ingen tittelutfordrer i 19/20 og har mer enn nok med å klare det som er sesongens store mål: Champions League-kvalik.

Hytner i The Guardian nevner et videoklipp som ble lagt ut på Twitter etter kampen mellom West Ham og Manchester United, der United-spiller Phil Jones stemmer i når West Ham-fansen synger «sacked in the morning» om Ole Gunnar Solskjær.

– Det er vanskelig å vite hva som er bakgrunnen for dette, men hendelsen passer inn med inntrykket av uro i klubben, mener han.

Eivind B. Holth er skeptisk til rapporter om misnøye blant spillerne.

– Alt av rykter må vi ta med en klype salt. Det ble sagt veldig mye positivt fra spillergruppen de første månedene, og spillerne responderte bra på hans metode. Det har vært noe misnøye etter tap, men det har vært lite fra troverdige kilder, sier Holth.