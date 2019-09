Bendtner ble klar for Ståle Solbakkens FC København mandag kveld. Dermed forlater den høyreiste dansken Rosenborg etter to og et halvt år i klubben.

Oppsiktsvekkende

B. T.s sportssjef, Søren Klæstrup, skriver tirsdag morgen at Bendtner-overgangen er blant de fem mest oppsiktsvekkende i Superligaens historie. Klæstrup sammenligner den med overgangene til Daniel Agger, Brian Laudrup, Rafael van der Vaart og Jesper Grønkjær.

«Rent fotballmessig passer Nicklas Bendtner glimrende inn i FCK», skriver Klæstrup i sin kommentar.

Han synes det er merkelig at Bendtner ikke har fått mer spilletid i Rosenborg i år. Klæstrup skriver samtidig at han tror Ståle Solbakken er mannen som kan hjelpe Bendtner på rett vei igjen. Men:

«Denne handelen kom i hus nærmest imot FCK-manager Ståle Solbakkens vilje», skriver Klæstrup.

Sportssjefen mener det var Bendtner og hans team som presset på for å komme til FC København, og ettersom Solbakken ikke fikk tak i andre angripere, så endte han opp med den tidligere Rosenborg-spilleren.

«Hahahahaha»

Ekstra Bladets sportssjef, Allan Olsen, starter sin kommentar med «Hahahahaha». Han mener det er den største danske overgangen i nyere tid.

«Jeg har tidligere skrevet og sagt, at jeg ville elske å se Nicklas Bendtner i Superligaen, men også ansett det som usannsynlig», skriver Olsen og peker på lønn, form og motivasjon var faktorer som gjorde at han ikke trodde på at overgangen skulle skje.

«Kan Ståle Solbakken gjenreise Nicklas Bendtner som en klasseangriper, så er det en like stor bedrift som mange mesterskap», skriver Olsen.