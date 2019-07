Nytt skademareritt for håndballjentene. Landslagets stortalent mister hele kommende sesong og VM.

Og beskjeden hun fikk var den verst tenkelige: Fremre korsbånd er røket for andre gang.

– MR viste dessverre fremre korsbåndskade hos Solås. Hun henvises videre til ortoped for å vurdere tidspunkt for operasjon, skriver landslagslege Anne Froholdt i en tekstmelding til Aftenposten.

Solås har allerede vært ute med korsbåndskade én gang i løpet av karrieren. Stortalentet kom tilbake på banen i september 2018. Før det hadde hun en belastningsskade i kneet.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Skadet seg på landslagssamling

Det var under landskampen mot Danmark på Jæren lørdag at Solås måtte bæres av banen på båre like før slutt.

Solås har spilt for Tertnes, men byttet i sommer arbeidsgiver til det ungarske storlaget Siofok. Der skulle hun bli lagvenninne med landslagskeeper Silje Solberg. Tidligere Larvik-sjef Tor Odvar Moen er trener.

– Det er bare rett og slett trist. Det er den verste skaden i håndball. Jeg er bare lei meg på Kjerstins vegne. Hun var godt i gang tilbake og så ut til å være i bra slag, sier Moen.

– Det er tungt, men det er mye verre for jenta enn for oss, selv om vi hadde gledet oss til å ha henne på banen her fra start. Nå er det viktig at hun får den hjelpen hun trenger og lysten tilbake, så skal vi være der og få henne i gang igjen, fortsetter han.

Ifølge Moen er deres forslag at Solås tar operasjonen i Norge. Deretter står støtteapparatet i Siofok til hennes disposisjon.

– Vi har diskutert og snakket med det medisinske støtteapparatet til landslaget. Hun får ta operasjonen i Norge, også har vi folk på jobb som kan hjelpe henne døgnet rundt etter det. Vi må snakke med Kjerstin, så skal vi sammen finne den beste løsningen, sier Moen.

OL i fare

Treneren har ikke fått noen signaler fra Solås at hun tenker på å gi seg, selv om hun har skadet samme kne i løpet av kort tid.

– Nå tar vi operasjonen og den biten, så tar vi det derfra. Jeg tipper at hun fortsatt føler seg så ung at hun kan kjempe seg tilbake, men det er selvfølgelig tungt at det er andre gang i samme kne. Hun sa det også på lørdag til meg at det føltes likt som sist gang. Hun var forberedt på det før hun fikk svar på MR, sier Moen.

Debuten for sin nye klubb må hun imidlertid vente lenge på. Vanligvis er man ute rundt ett år med en slik skade.

Skaden betyr at hun mister håndball-VM i Japan på slutten av året. Det spøker også for Tokyo-OL høsten 2020, hvis håndballjentene kvalifiserer seg dit.

21-åringen fra Dale var Norges yngste spiller i et EM i 2016 da hun også ble europamester.

Landslagsjentene har vært svært uheldige på skadefronten de siste årene. Først tok Nora Mørk korsbåndet i februar 2018, før hun fikk et tilbakeslag som satte henne utenfor det seneste europamesterskapet i Frankrike.

Amanda Kurtovic fikk heller ikke med seg EM etter at korsbåndet hennes røk i en oppkjøringskamp.

Norge må også klare seg uten stjernekeeper Katrine Lunde etter at veteranen røk korsbåndet med Vipers i Champions League i mai.