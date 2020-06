Siste innlegg

90 + 6′ DEL Auklend er nære en scoring! Pereira slår inn, og Auklend strekker frem foten. Avslutningen går rett på keeper.

90 + 3 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Sebastian Tounekti Sondre Brunstad Fet

90 + 2 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Sammy Skytte Jens Petter Hauge

90 + 2 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Victor Boniface Kasper Junker

88′ DEL Saltnes forsøker å tre Junker alene med keeper. Slår ballen rett i et Viking-bein.

87′ DEL Rolig i Stavanger nå. Luften gikk litt ut av Viking etter den siste scoringen.

84 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Ola Solbakken Philip Zinckernagel

84′ DEL Spesiell situasjon. Hauge slår inn, og Junker har åpent mål. Men i duell med Vevatne blir han forstyrret, og ender med å slå ballen med hånda inn i mål. Avblåses, og frispark til Viking.

81 ′ Mål for Bodø/Glimt! Viking 2 - 4 Bodø/Glimt Mål: Philip Zinckernagel Det starter hos Junker og Zinckernagel, selvfølgelig! Junker flikker Zinckernagel gjennom, som triller til Hauge rett foran mål. Avslutninger alene med keeper blir svak, men triller tilbake i beina på Zinckernagel, som scorer fra kort hold.

79′ DEL Junker og Zinckernagel koser seg nå. I en situasjon på kanten serverer de både hælspark og Zidane-finter. Det er deilig å være dansk i Stavanger i kveld.

78′ DEL Zinckernagel slår inn, men Viking klarerer. Kan kontre, men får ikke noe ut av det.

77′ DEL Fet skyter, men Hove blokkerer til corner.

75′ DEL Glimt forsøker å spille seg ut bakfra, men Berisha presser på som besatt. Får stoppet utspillet, og Glimt må ta til takke med utspill fra mål.

74′ DEL Ball i bakrom mot Høiland, men den er litt for lang. Haikin fanger.

73′ DEL Trippelbytte fra Berntsen for å jakte scoring. Inn kommer debutant Bell, og det unge talentet Auklend, i tillegg til veteranen Høiland.

72 ′ Spillerbytte - Viking Joe Bell Kristoffer Løkberg

72 ′ Spillerbytte - Viking Sondre Auklend Johnny Furdal

72 ′ Spillerbytte - Viking Zymer Bytyqi Tommy Høiland

71′ DEL Viking forsøker å slå tilbake umiddelbart. Bytyqi slår inn, men Glimt stanger unna.

69 ′ Mål for Bodø/Glimt! Viking 2 - 3 Bodø/Glimt Mål: Sondre Brunstad Fet Der har de snudd det! Også denne gangen starter det hos maestro Berg på midten. Slår en flott ball ut på kant til Hauge, før Bjørkan avslutter foran mål. Ballen treffer tverrliggeren, men Brunstad Fet smeller inn returen.

68′ DEL Viking-trioen på topp løper det de orker, og jager Glimt. Får effektivt stoppet en overgang der, etter at både Berisha og Bytyqi tar tunge løp opp i press.

65′ DEL Glimt har mye ballen nå, og forsøker å mørne Viking-forsvaret.

63′ DEL Spillet er igang igjen.

62′ DEL Ai, det ser ikke bra ut. Østensen og Sampsted skaller, og begge blir liggende. Stopp i spillet.

61 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Marius Høibråten Marius Lode Må gi seg her, Lode.

61′ DEL Like før skaden leverte Berg et veldig høyt spark i egen boks, og var nære å treffe Løkberg i hodet. Hele Viking ropte på straffe, uten å få noen støtte hos dommeren.

57 ′ Mål for Bodø/Glimt! Viking 2 - 2 Bodø/Glimt Mål: Jens Petter Hauge Målgivende: Philip Zinckernagel SÅ UTLIGNER GLIMT! Det er flott spill. Zinckernagel fosser frem på kanten, og får en strålende ball fra Berg. Inne foran mål kommer Hauge i full fart, og smeller ballen i mål fra kort hold.

57′ DEL Brunstad Fet forsøker en lur stikker i bakrom, men Austbø er ute og snapper.

56′ DEL STOR SJANSE! Bjørkan roter bort ballen ved egen boks. Berisha snapper, før Bytyqi svinger inn. Østensen header liker over fra kort hold.

55 ′ Gult kort! Jens Petter Hauge - Bodø/Glimt Stopper en Viking-kontring etter hjørnesparket.

54′ DEL Slås mot Junker, men han taper duellen og Viking stanger ut til nytt hjørnespark.

54 ′ Hjørnespark Zinckernagel skaffer corner til Glimt.

53′ DEL Berisha drar seg ned til linja, og svinger inn i retning Østensen. Sampsted får feid vekk ballen i siste øyeblikk.

51′ DEL Glimt spiller på små flater inne i boksen til Viking. Ballen lander til slutt hos Zinckernagel, som er alene med keeper. Skuddet går utenfor, men det er avblåst for offside.

51′ DEL Berisha snapper ballen fra Lode, og forsøker å finne Østensen i et vidåpent bakrom. Glimt får stoppet forsøket.

49′ DEL Første stang, og Bjørkan er først på det. Stanges langt utenfor.

49′ DEL Igjen på første stang, og et Viking-hode stusser inn i egen boks. Austbø bokser til ny corner.

48′ DEL Slås lavt på første stang. Saltnes forsøker å flikke den inn i mål, men det går like utenfor. Nytt hjørnespark, da ballen har vært innom en Viking-spiller.

47′ DEL Hauge drar seg ned til dødlinja, og forsøker å slå inn i boksen. Blokkeres til corner.

47′ DEL Vevatne roter i egen boks, og Zinckernagel får snappet ballen. Avslutter, men Glimt-spilleren avblåses og Viking får frispark. Slipper billig unna der.

46′ DEL Glimt sparker igang andre omgang.

2. omgang

DEL Lagene er på matta igjen, og vi er straks igang!

DEL Lagene går til pause på stillingen 2-1 til Viking. Har vært fartsfylt og underholdende i store perioder, med strålende scoringer. Vi håper på mer god underholdning etter hvilen.

DEL Glimt får ikke noe ut av frisparket.

Pause

45 + 1 ′ Gult kort! Even Østensen - Viking Frispark til Glimt godt inne på Vikings halvdel.

45′ DEL Det legges til ett minutt.

44′ DEL Frisparket slås inn i boksen, og heades mot mål. Haikin holder greit.

44 ′ Gult kort! Patrick Berg - Bodø/Glimt Lager frispark på midtbanen, og belønnes med det gule.

42 ′ Mål for Viking! Viking 2 - 1 Bodø/Glimt Mål: Even Østensen Målgivende: Adrian Nilsen Pereira SCORING MED HÆLEN! Pereira legger inn til Østensen, som sender ballen i nettet med hælen. Drømmescoring!

40′ DEL Junker prøver å legge ballen inn foran mål, men Hove får den unna.

39 ′ Hjørnespark Pereira slår inn fra høyre. Over alt og alle.

39′ DEL Corner til Viking. Vi husker hva som skjedde på forrige...

36′ DEL KJEMPEBOM FRA FURDAL! Pereira legger ballen ut til Furdal, som fra seks meter bare skal bredside ballen i et relativt tomt bur. I stedet går ballen noen meter på utsiden.

34′ DEL Glimt klarer ikke å komme gjennom Viking-muren, og ender med å lage frispark i det de taper ballen.

31′ DEL Hove er der igjen, og bryter foran. Viking har masse rom å kontre i, men strålende press fra Glimt gjør det vanskelig. Ender med et innkast for Glimt.

29′ DEL Glimt kommer igjen, men strålene stopperspill av Runar Hove hindrer at gjestene får en kjempemulighet.

27 ′ Mål for Bodø/Glimt! Viking 1 - 1 Bodø/Glimt Mål: Ulrik Saltnes Målgivende: Kasper Junker GLIMT SVARER! Ulrik Saltnes blir spilt flott gjennom, og alene med keeper gjør han ingen feil. Med utsiden av foten løfter han ballen over Austbø og i mål. Vi er like langt i Stavanger!

26′ DEL NESTEN IGJEN FOR VIKING! Ibrahimaj klinker inn et knallhardt innlegg, og Berisha får headet fra fem meter. Over fra Viking-spissen.

25′ DEL Tempoet har roet seg ned etter scoringen, men Viking har initiativet her nå.

21 ′ Mål for Viking! Viking 1 - 0 Bodø/Glimt Mål: Fredrik Torsteinbø Målgivende: Ylldren Ibrahimaj DENNE GANGEN ER DET IKKE OFFSIDE! Corneren slås inn og Torsteinbø stanger Viking i ledelsen. Men hvor ble det av markeringen Glimt? Torsteinbø fikk gå opp helt alene.

20′ DEL Viking vinner en corner.

18′ DEL Er to lag her nå som er ivrige i presset så fort motstanderen kommer inn på halvdelen deres. Ballen bytter lag ofte, og blir vanskelig å spille seg til gode muligheter.

18′ DEL Viking får igjen rom og kontre i, men sjansen spoleres av en svak pasning.

15′ DEL Etter en rolig åpning har begge lag fått gode muligheter de siste minuttene.

14′ DEL SÅ FÅR GLIMT MULIGHETEN! Saltnes dribler seg fint inn i boksen fra venstre og legger lavt inn foran mål. Der kommer Fet stormende, men skuddet går igjen langt over mål.

13′ DEL Viking får masse rom og kontre i. Furdal spiller gjennom Østensen som får masse tid. Har en forsvarsspiller foran seg, men får av en god avslutning. Grei redning for Haikin, og ut til corner.

10′ DEL Ballen ender på tribunen, og en ny ball må tas i bruk. Tar litt tid siden ballen må desinfiseres grunnet smittevern før den er klar for bruk.

9′ DEL Sondre Fet skyter fra 17-18 meter. Langt over.

8′ DEL Ballen løftes inn i feltet mot Saltnes, men den blir litt for lang og går ut til femmeter.

6′ DEL Glimt med et langt angrep, men gjestene finner ikke åpningen i et kompakt Viking-mannskap. Til slutt for Austbø tak i ballen.

4′ DEL Viking kommer inn i boksen, men blir avblåst for en hands på Berisha.

3′ DEL Brede Moe prøver prøver å legge ballen i bakrom, men den triller inn til Viking-keeper Iven Austbø.

3′ DEL Etter to og et halvt minutt er ballen for første gang over på Vikings banehalvdel.

2′ DEL Et innlegg fra Viking slås på bakerste, men headingen går utenfor.

2′ DEL Glimt-innbytterne har forøvrig også tatt turen opp på tribunen nå.

1′ DEL Løkberg sparker igang kampen. Over seks måneder siden forrige seriekamp. Endelig er ventetiden over!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Kristoffer Hagenes fra Hovding IL er kampens dommer.

DEL Nå kommer spillerne! Eliteserien 2020 er bare noen få minutter unna!

DEL Innbytterne har begynt å sige ut fra garderobene. Glimt-innbytterne tar plass på benken, mens Vikings reserverer går opp på tribunen.

DEL De 200 tilskuerne som har vært heldig og fått billett til kampen sluses inn på SR-Bank Arena. Billettene er fordelt på supportere med sesongkort og sponsorer.

DEL For Viking gjør Veton Berisha sitt comeback etter overgangen fra Brann i vinter. I Glimt har det vært større utskiftninger, og fra start har de tre debutanter: Alfons Sampsted, Sondre Fet og Kasper Junker.

DEL Det er strålende sol i Stavanger, og godt over 20 grader. Herlige forhold for gnistrende fotball!

DEL Glimt vant begge kampene mellom lagene forrige sesong.

DEL Det er to av forrige sesongs store positive overraskelser som møtes til seriestarten. Viking kom på femte plass i comebacksesongen, mens Glimt tok sølv.

DEL For Viking er Sondre Bjørshol, Arild Østbø og Yann-Erik de Lanlay ute med skade, mens Morten Konradsen er eneste på Glimts skadeliste. I tillegg mangler Joshua Smits for bortelaget, siden han ikke er spilleberettiget enda.

DEL Gjestene fra Bodø kommer også i sin vante 4-3-3.

DEL En av tingene det var størst usikkerhet om før kampen var om Viking skulle spille 4-3-3 eller 4-4-2, og vi ser at de har holdt seg til trygge 4-3-3 som har fungert veldig bra siden Bjarne Berntsen kom inn som trener for omtrent to år siden. Dermed er Tommy Høiland henvist til benken for vertene.

DEL Bodø/Glimt (4-3-3): Khaikin - Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan - Fet, Berg, Saltnes - Zinckernagel, Junker, J. P. Hauge

DEL Viking (4-3-3): Austbø - Torsteinbø, Hove, Vevatne, Pereira - Ibrahimaj, Løkberg, Furdal - Bytyqi, Berisha, Østensen