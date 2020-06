Eriksen scoret direkte fra hjørnespark, men det var Napoli som jublet for finaleplass

Christian Eriksen svingte ballen rett i mål på et hjørnespark, men det holdt ikke til finalebillett i den italienske cupen for Inter. Napoli er finaleklare.

Christian Eriksen scoret direkte fra corner i cupsemifinalen mot Napoli lørdag. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

Lørdagens returkamp i semifinalen endte 1-1, og med 1-0-seier fra første oppgjør gikk Napoli videre med 2–1 sammenlagt.

Det var imidlertid Inter som begynte best på bortebane lørdag. Under to minutter var spilt da Christian Eriksen gjorde seg klar til å slå et hjørnespark. Den danske midtbaneeleganten svingte ballen hardt inn i feltet og overrumplet tilsynelatende Napoli-keeper David Ospina.

Colombianeren fikk ikke stokket beina og måtte se ballen forsvinne inn i nettet bak seg.

Napoli og Dries Mertens trakk det lengste strået mot Inter. Foto: Cafaro / LaPresse

Kampen kunne knapt startet bedre for gjestene, men fire minutter før pause slo hjemmelaget tilbake. Lorenzo Insigne var tilrettelegger da Dries Mertens skapte balanse i regnskapet.

Flere mål ble det ikke i Napoli, og dermed kan hjemmelaget forberede seg på cupfinale. Der venter Juventus, som slo Milan på bortemålsregelen i sin semifinale. Kampene endte 1–1 sammenlagt.

Cupfinalen spilles i Roma allerede kommende onsdag.