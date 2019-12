Jansrud sviket i utfor. Da tok lagkameraten ansvar.

Italienske Dominik Paris sørget for hjemmejubel i utforrennet i Bormio fredag. Aleksander Aamodt Kilde ble beste nordmann med en 4.-plass.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En feil øverst i løypa ødela for Kjetil Jansrud. Foto: NTB Scanpix

NTB

Fra startnummer sju kjørte Kilde bra, men ikke godt nok til å havne på pallen. Nordmannen var hele tiden bak Dominik Paris i løypa selv om han avsluttet sterkt. 4.-plassen gjør at Aamodt Kilde fortsatt aldri har vært på pallen i utfor.

– Jeg hadde en veldig god følelse i dag. Det er ikke ofte jeg kjører i Bormio med kontroll, men jeg hadde veldig fin kontroll. Eneste som er bittert, er at jeg ikke ga mer gass, men jeg følte at jeg vant 4.-plassen mer enn at jeg tapte 3.-plassen med tanke på at det var halvsekundet opp til 3.-plassen, sier Aamodt Kilde til NTB.

Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fire i utforrennet i italienske Bormio fredag. Foto: Foto: Gabriele Facciotti / AP / NTB scanpix

– Det var veldig gøy å kjøre med kontroll, spesielt her i Bormio. En dag håper jeg å hoppe opp på pallen her. Jeg ser at jeg har farten inne, så neste gang skal jeg gi litt mer gass. Jeg begynner å bli litt lei av 4.-plasser, sier han og ler.

Paris briljerte igjen

Italienske Dominik Paris har begynt å bli en slags konge av Bormio. Han vant både utfor og super-G forrige sesong, og han vant også utforrennet i 2017. I tillegg var han best fredag.

Paris kjørte glitrende på hjemmebane fra startnummer elleve. Han ledet på alle mellomklasseringene og vant 0,39 sekunder foran Beat Feuz. Matthias Mayer ble nummer tre.

– Han er så maskin at det er helt vanvittig! Det ser så lett ut når han kjører, og han er så stabil. Jeg har mye å lære av han linjemessig. Han kjører særegent på ski med en utrolig slipp i skiene. Det er det som gjør at han vinner så mange renn. Timingen hans når han kjører er utrolig, sier Kilde om vinneren Paris.

Tungt for Jansrud

Jansrud jaktet sin første seier i Bormio, men var bakpå fra første port og fikk det ikke til å stemme i de italienske utforbakkene. I mål var Jansrud 2,28 sekunder bak Paris.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte hakket bedre enn Jansrud, men det ble ikke noe topplassering på Sejersted heller. Han endte 2,09 sekunder bak Paris.

Rennet erstattet det som ble avlyst i Val Gardena før jul.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 13:00