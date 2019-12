Reagerer på at mandagskampene fortsetter i 1.-divisjon: – Blir forbannet

Lederne hos supporterne til Tromsø og Lillestrøm er kritiske til mandagskamper i 1.-divisjon. Slik svarer Norsk Toppfotball (NTF).

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Supporterledere hos TIL og LSK er ikke fornøyd med mandagskamper i 1. divisjon. Her er lagene avbildet under årets møte i Eliteserien på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Da jeg satt og telte antall mandagskamper vi fikk, ble jeg så irritert at jeg måtte legge fra meg terminlisten.

Det sier Alf Edvard Masternes. Han er leder for Tromsøs supportergruppe, Isberget.

Reaksjonen til Masternes kommer i kjølvannet av at torsdagens terminliste for 1. divisjon 2020. Tromsø serieåpner borte mot Sandnes Ulf søndag 5. april 2020, klokken 19.00.

Tromsø har totalt tre mandagskamper i løpet av de 15 første rundene av 1.-divisjon.

– Det er jo helt klart for å tilfredsstille mediene. Det vi har opplevd fra spill i Eliteserien, men også da vi har vært i 1. divisjon, er at tilskuertallet faller med kamper på mandager. Det kommer færre på Alfheim, og det er færre som reiser på bortekamper. De får kanskje flere TV-seere, men det blir lavere interesse for å komme på kamp. Da blir jeg forbannet, sier en skuffet Masternes.

Frykter lavere interesse

I tillegg til terminlisten for 1. divisjon kunngjorde også NFF terminlisten for Eliteserien torsdag. Det har i lang tid vært et sterkt ønske fra Norsk Supporterallianse (NSA) og ulike supportergrupper hos klubbene at man skulle fjerne mandagskampene fra Eliteserien.

Dette ønsket valgte NTF å innfri i Eliteserien. Masternes er skuffet over at NTF ikke valgte å gjøre det samme i 1. divisjon.

– Det har jo vært et stort press på forbundet fra NSA og supportere om å fjerne mandagskampene. Og de erkjenner at det er riktig for Eliteserien. Da er det synd at de ikke gjør det samme for 1. divisjon. Vi var også mot dette da vi spilte i Eliteserien, det er det samme for begge divisjonene. Det kommer som regel færre på kamp, sier lederen for Isberget, som frykter for publikumsfall på Alfheim.

– Vi er mot mandagskamper

Lillestrøm er det eneste laget med flere mandagskamper enn Tromsø, i den første halvdelen av sesongen.

– Vi er på generelt grunnlag alltid imot mandagskamper, og har ikke noe med at vi nettopp har rykket ned å gjøre, sier leder for Kanarifansen, Tony Johansen.

Han er likevel ikke overrasket over at LSK fikk flest mandagskamper. Romerikingene må også belage seg på tre mandagskamper på rad, mellom runde fire og runde seks.

– Det forventet jeg, ettersom de velger de lagene som er mest attraktive for TV-seerne. Men det er svært ugunstig for oss supportere. Kampene borte mot TIL (runde fem) og hjemme mot Ranheim (runde seks) burde aldri vært mandagskamper. Man er jo avhengig av å ta en eller to fridager. De fleste av oss har jo arbeid ved siden av å være supportere, så det blir vanskelig, sier Johansen.

Supporterleder for Kanarifansen, Tony Johansen. Foto: Jan T. Espedal

– Vi har forståelse for supporterne

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, forteller hvorfor de ikke valgte å fjerne mandagskamper i 1. divisjon som i Eliteserien.

– Det har ikke vært det samme temaet. Vi har ikke gjort en grundig analyse av 1. divisjon, som vi gjorde med Eliteserien. På grunn av dette og responsen fikk vi til dette tiltaket nå, som vi er fornøyd med, sier Øverland.

– Skal dere bruke denne sesongen til å evaluere 1. divisjon på samme måte som Eliteserien?

– Ja, det skal vi. Vi ønsker at 1. divisjon skal skinne, og det kan komme endringer etter den kommende sesongen, svarer Øverland.

Administrerende direktør i NTF, Leiv Øverland. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Øverland forteller at hovedgrunnen til at mandagskampene fortsetter i 1.-divisjon er for å trekke TV-seere.

– Vi ønsker å lage en fin ramme rundt spennende TV-sendinger. Samtidig har vi absolutt full forståelse for kritikken fra supportere. Det tar vi med oss i evalueringen. Klubber som TIL og LSK har jo vært med i diskusjonen angående Eliteserien, så da kan jo dette føles rart. Samtidig tror jeg for eksempel Lillestrøm kan nyte godt av mandagskamper på Åråsen. Det kan trekke flere tilskuere, ettersom de får mindre konkurranse enn i helgen, mener Øverland.

Det siste argumentet kjøper riktignok ikke Johansen fra Kanarifansen.

– Nei, den ser jeg ikke i det hele tatt. De som går på Åråsen velger ikke å prioritere andre kamper hvis LSK spiller i helgene, sier Johansen.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 17:12