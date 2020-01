Solskjærs United herjet – vant med seks mål

Manchester United gjorde kort prosess mot Tranmere.

Harry Maguire kunne slippe jubelen løs etter å ha scoret sitt første United-mål i kampen mot Tranmere. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Tranmere Rovers – Manchester United 0–6

Etter en tung uke for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, med både tap for Liverpool og Burnley i Premier League, slo de røde djevlene tilbake for alvor mot lilleputten Tranmere i FA-cupens 4. runde.

Tranmere, som til daglig spiller i engelsk 3. divisjon, prøvde å sjokkere United i åpningsminuttene. Men etter at midtstopper Harry Maguire skjøt United i ledelsen etter 10 minutter, så bortelaget seg aldri tilbake.

Maguires praktfulle langskudd var hans første scoring siden overgangen til United i sommer, da han ble hentet fra Leicester for 80 millioner pund, som gjør han til den dyreste forsvarsspilleren gjennom tidene.

– Jeg har ventet lenge på den. Jeg har hatt mange sjanser denne sesongen uten å finne nettmaskene. Det er godt å ha hjulpet laget til neste runde, sa Maguire til BT Sport etter kampen.

– Det var virkelig viktig å ta denne seieren, særlig fordi vi kom rett fra en dårlig prestasjon og et dårlig resultat mot Burnley, sa forsvarskjempen videre.

19 år siden sist

United ledet hele 5–0 til pause på gjørmete Prenton Park, og ga seg ikke før det sto hele 6–0 ved full tid.

Ifølge statistikksiden Opta var dette første kamp siden 2001 at United har scoret fem mål i første omgang. Den gang vant United 6–1 over Arsenal. Nåværende manager Ole Gunnar Solskjær scoret det siste målet i den kampen:

Tre mål på seks minutter

Målene rant inn på Prenton Park i den første omgangen. Etter ti minutter avanserte Harry Maguire frem i banen. United-kapteinen driblet en motspiller, før han banket ballen i det lengste krysset.

Tre minutter senere doblet Diogo Dalot ledelsen. Den portugisiske backen driblet seg fri på høyresiden, før han banket ballen hardt ned i det lengste hjørnet.

Og etter 15 minutter sto det 0–3 etter at Jesse Lingard svingte ballen i det lengste hjørnet på elegant vis.

United-stjernene feirer 2–0-målet til Diogo Dalot (nr. 20 i midten). Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Like før pause scoret United to nye mål. Først ved Phil Jones, som headet inn 4–0 på et hjørnespark etter 41 minutter.

Så la Anthony Martial på til 5–0 i det siste minuttet før pause, etter et langskudd gikk i mål via Tranmere-spiller Kieron Morris.

Forholdene på gressmatten på Prenton Park var ikke helt standarden Manchester United-spillerne er vant med i Premier League. Men de røde djevlene hadde likevel ingen problemer med å slå Tranmere på Prenton Park. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Straffet Tranmere med «feil» fot

Ti minutter etter pause var det unge Mason Greenwood sin tur til å tegne seg på scoringslisten. Innbytter Tahith Chong ble lagt i bakken av Tranmere-keeper Scott Davies inne i 16-meteren, og dommer Lee Mason pekte på straffemerket.

18 år gamle Greenwood tok straffen, og scoret med høyrefoten. Greenwood, som normalt skyter og scorer oftest med venstrebeinet, fortsetter å ta straffer med høyre. Det har han gjort ved alle anledningene han har fått prøve seg på straffer for Uniteds A-lag.

Her scorer Mason Greenwood på straffe, med høyrefoten. Greenwood foretrekker til vanlig venstrefoten, men ikke på straffer. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Dette var første gang siden Sir Alex Fergusons tid i klubben at Manchester United scoret seks mål eller mer i en kamp.

Ifølge United-skribent Andy Mitten var forrige gang 8–2-seieren i Premier League over Arsenal i 2011:

City knuste Fulham

Tidligere på dagen møtte Manchester City Championship-laget Fulham hjemme på Etihad.

Kampen startet på verst tenkelige måte for Fulham, da midtstopper Tim Ream pådro seg rødt kort etter kun seks minutter. Like etter scoret Ilkay Gündogan på straffespark.

Norges landslagskaptein, Stefan Johansen, spilte hele kampen på midtbanen til Fulham. City hadde full kontroll på oppgjøret og vant til slutt 4–0.

Manchester City møter nettopp Manchester United på onsdag. Da skal byrivalene spille den andre av to kamper i semifinalen av Ligacupen. City leder 3–1 etter det første oppgjøret på Old Trafford.

