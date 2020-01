Tidligere Viking- og Bryne-spiller klar for lokal klubb

25-åringen er tilbake i Staal Jørpeland, og skal den kommende sesongen spille i 3. divisjon.

– Pål Fjelde er et strålende forbilde for både unge og gamle spillere med tanke på holdninger og profesjonalitet, og vi gleder oss til å ta lærdom av hans kunnskaper, står det på Staal Jørpeland A-lags Facebook-side.

Viking-debut

Fjelde startet karrieren i Staal, men meldte overgang til Viking som junior.

Han spilte på junior- og rekruttlaget til de mørkeblå i et par år, før han i 2014 fikk sjansen for Vikings A-lag.

19 år gammel fikk han eliteseriedebuten mot Stabæk. Totalt noterte han seg for tre offisielle A-lagskamper i Viking-drakten - to av dem i cupen.

Utenlandseventyr

I 2015 gikk turen videre til Bryne. Etter to sesonger for jærlaget i 1. divisjon, fikk han et tilbud fra utlandet.

Den skotske klubben St. Mirren ønsket seg Fjeldes tjenester, og Jørpeland-karen bestemte seg for å prøve lykken. Våren 2017 bidro han til at den tradisjonsrike klubben beholdt plassen på nivå to i Skottland med et nødskrik.

Deretter fortsatte fotballeventyret i et nytt land. Høsten 2017 tilbrakte han på Færøyene, og spilte for klubben 07 Vestur i toppdivisjonen.

I 2018 vendte Fjelde tilbake til Norge, og 25-åringen har de to siste sesongene spilt for Bryne på nivå tre.

Nå er mannen som står registrert med 96 A-kamper for Bryne tilbake på Jørpeland, der eventyret startet.