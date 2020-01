Norge kollapset ut av seierskampen på parastafetten

Norge lå lenge an til å kjempe om seieren i Pokljuka, men to ekstraskudd på siste stående ødela alt.

Vetle Sjåstad Christiansen og Karoline Knotten veksler underveis i parstafetten. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Karoline Knotten fikk det tungt på den nest siste runden og var et par sekunder bak franske Anaïs Bescond inn til siste skyting. Der skjøt Bescond fullt hus og sikret seieren for Frankrike.

Et par sekunder bak kom Knotten, som brukte to ekstraskudd og skjøt seg vekk fra en pallplass. Norge ble til slutt nummer ti, etter å ha gått ut fra den siste skytingen som nummer seks.

Vetle Sjåstad Christiansen gikk to meget gode etapper og var den som sørget for at Norge var med og knivet om seier.

– Det kjentes skikkelig bra. Jeg hadde bestemt meg for å brenne til fra start. Parstafett er show, det går i ett. Jeg gikk det jeg kunne fra start og prøvde å holde hele veien. Jeg hadde gode bein på skytingen, sa Christiansen etter målgang.

– Et meget bra renn, fortsatte han.

Dagens største overraskelse var det Estland som sto for. De ble nummer to etter glimrende skyting og god skigåing.

Vetle Sjåstad Christiansen under lørdagens parastafett. Foto: Berit Roald

Så lovende ut

Christiansen åpnet ballet med fem treff på første liggende. Han sendte Knotten ut som nummer to etter fullt hus på stående.

Hun skjøt glimrende på den første liggende og fikk en luke på seks sekunder ned til Regina Oja fra Estland etter fem kjappe treff. Ut på den andre runden ble Knotten hentet igjen av Anaïs Bescond fra Frankrike.

Knotten fikk det tyngre på den stående og måtte ty til to ekstraskudd, samtidig som både Oja og Bescond traff alle fem. Dermed var Norge nummer fire ved ny veksling, 12 sekunder bak Frankrike.

Karoline Knotten fikk det ikke helt til å stemme under parastafetten i Slovenia. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

I ledelsen

Christiansen gikk bra den første runden og kom samtidig inn med Emilie Jacqueline fra Frankrike og Rene Zahkna fra Estland. Nordmannen skjøt best av alle og var i ledelsen etter fem av åtte skytinger.

Jacqueline og Christiansen kom sammen inn til den sjette skytingen. Nordmannen trengte ett ekstraskudd, mens Jacqueline måtte bruke to. Dermed gikk Knotten ut fem sekunder foran Bescond på den siste etappen.

Knotten brukte to ekstraskudd på liggende, men var kjapp til å lade ekstraskudd og gikk samtidig ut med Bescond, som bare trengte ett.

Nordmannen ble mer og mer sliten utover på den nest siste runden og var et par sekunder bak teten inn til den siste skytingen. Der ble det to bom, og etter at Knotten slet enda mer på den siste runden, ble det til slutt en 10.-plass for Norge.

Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg vant den første parstafetten denne sesongen i Östersund.

