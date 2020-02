TV 2 mister Premier League-rettighetene til konkurrent: – En milepæl i vår historie

TV 2 har hatt rettighetene til Premier League i ti år. Nå har Nent Group sikret seg de ettertraktede rettighetene.

Kasper Wikestad, Brede Hangeland og Ingrid Halstensen på indre bane for TV 2. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Helt siden 2010 har TV 2 har hatt de norske rettighetene til Premier League. Nå er det klart at kanalen mister rettighetene fra og med 2022/23-sesongen.

Nordic Entertainment Group (Nent), som står bak TV3 og Viasat, er det nye hjemmet for engelsk toppfotball i Norge.

Det bekrefter både Nent og TV 2 torsdag morgen.

Nent har sikret seg Premier League-rettighetene i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.

– Jeg er overveldet over denne nye og utvidede avtalen og kan nok en gang bekrefte Nent Groups som ledende i det nordiske markedet. Vi sender og strømmer allerede et stort antall med sportsrettigheter, men dette er en milepæl i vår historie om formidling av sport. Våre sportsmedarbeidere er klare for å ta dette til et nytt nivå for mange år fremover, sier toppsjefen i Nent, Anders Jensen, i en pressemelding.

Fjørtoft: – En stor dag

Premier League-sjefen, Richard Masters, sier følgende:

– Vi har et stolt og historisk forhold til fansen i den nordiske regionen og er glad for at Nordic Entertainment Group har investert i rettighetene til å vise Premier League nok en gang. Gjennom deres høykvalitetsdekning og ypperste teknologi, så er vi sikre på at de neste seks sesongene av denne avtalen vil gjøre det beste Premier League-produktet tilgjengelig til våre fans, sier Masters i samme pressemelding.

Tidligere landslagsspiller, Jan Åge Fjørtoft, er en av frontfigurene i fotballdekningen til Nent/Viasat-teamet. Han var naturlig nok begeistret over rettighetskjøpet.

– Dette er «a beautiful day». En stor dag for alle som er en del av Nent-teamet. Som mange andre har jeg et personlig forhold til engelsk fotball. Lørdag klokka fire med «Tippekampen» var en hellig tid som jeg ble født inn i. Senere hadde jeg gleden av å spille i England i mange år og føle atmosfæren, lidenskapen og kjærligheten til spillet bokstavelig talt på kroppen, skriver Fjørtoft til oss i en SMS.

Fakta Nent: Dette er Nordic Entertainment Group (Nent): Etablert i 2018 (tidligere en del av Modern Times Group) Hovedkontor i Stockholm Administrerende direktør: Anders Jensen Over 1900 ansatte i Norden og Storbritannia Over 50 merkevarer og plattformer, deriblant Viasat og TV3. Overtar rettighetene for Premier League fra 2022 for hele Norden. TV 2 har hatt de norske rettighetene siden 2010. (@NTB)

Sarah Willand, direktør for organisasjon og kommunikasjon i TV 2, er skuffet over å miste flaggskipet Premier League til konkurrenten. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Stor skuffelse i TV 2

Sarah Willand, direktør for organisasjon og kommunikasjon i TV 2, skulle ønske at budkrigen hadde fått et annet utfall.

– Det er en kjedelig beskjed. Men hvis vi legger det til side, så ble prisen rett og slett for høy. Regnestykket gikk ikke opp, sier hun til oss.

– Premier League er en attraktiv rettighet. Vi er glade for å ha hatt den, og mener selv at vi har forvaltet den godt. Men vi er avhengig av at prisen er riktig, fortsetter hun.

– Hva kan du si om prisen?

– Det jeg kan si er at vi skulle ønske den ikke ble så høy, men vi har ikke kontroll når større spillere er med. Vi gikk så langt vi mente var forsvarlig, men det var noen som ville gå høyere, sier Willand.

Hun vil ikke spekulere i hvordan dette vil slå ut for TV 2 som organisasjon når rettighetene deres utløper.

– Vi skal forvalte den til 2021/22-sesongen. Vi har også en rekke andre rettigheter, også fotball. Vi er alltid ambisiøse, så det å spekulere hvordan det blir om to år, det skal jeg ikke, sier Willand.

Direktøren poengterer at TV 2 ikke bare handler om Premier League.

– Premier League er en rettighet vi har lagt engasjement og kunnskap ned i, men vi er mer enn Premier League. Vi er veldig bevisste på at rettigheter er til låns, og ikke til odel og eie. Det er ikke sånn at TV 2 faller på Premier League. Vi har deler av Champions League, Europa League, landslagsfotball og andre viktige rettigheter som vi skal satse på, sier Willand.

– Nå skal vi fortsette å forvalte et fantastisk Premier League-produkt ut den eksisterende avtaleperioden, og sørge for at vi leverer stafettpinnen videre på best mulig måte til Nent, legger hun til.

Ekspert mener det er stort tilbakeslag

Ansvarlig redaktør i Kampanje Knut-Kristian Hauger har tidligere beskrevet Premier League-rettighetene som helt essensielt for TV 2. Han har tidligere uttalt at å miste rettighetene vil være et stort tilbakeslag.

– Det er en rettighet som flytter en hel kundemasse over natten dersom det bytter rettighetshaver. Det er «die hard» fans som ser kampene, og som vil følge sitt lag. Det gjør rettigheten så viktig, sa han i starten av januar.

Vanlig praksis med rettighetsperiode for Premier League i Norge har vært tre sesonger. Denne gangen er rettigheten solgt for seks år. De to foregående periodene, da for tre sesonger, har kostet rundt to milliarder og 1,8 milliarder.

