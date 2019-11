Fredag starter lyn- og hurtigsjakkturneringen Tata Steel Chess India.

Der har Magnus Carlsen mye å revansjere.

Carlsen spilte en tilsvarende lyn- og hurtigsjakkturnering i USA i august. Da ble han nummer seks av ti spillere.

Den uvanlig svake prestasjonen sendte ham ned på en femteplass på verdensrankingen i lynsjakk.

– Det er «ræva», rett og slett. Jeg er ikke fornøyd med det i det hele tatt. Jeg har spilt utrolig dårlig lyn- og hurtigsjakk i det siste, sa Carlsen før VM i Fischer-sjakk på hjemmebane.

FIKK DU MED DEG DETTE? Carlsen-rivalens Youtube-brøler skapte storm: – Det er fortsatt flaut

Lyn- og hurtigsjakk resten av året

Det VM-et endte dessuten med skuffelse, etter at Carlsen fikk bank av Wesley So i finalen.

Nå er Carlsen ferdig med Fischer-sjakk for i år. Resten av kalenderen er dominert av lyn- og hurtigsjakk med vanlige spilleregler.

22.–26. november: Tata Steel Chess India i Kolkata (lyn- og hurtigsjakk)

30. november: Grand Chess Tour-finale i London (langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk)

26.–30. desember: Lyn- og hurtigsjakk-VM i Moskva

– Jeg håper formen endrer seg, jeg skal spille masse lyn- og hurtigsjakk fremover, sa Carlsen tidligere i høst.

FIKK DU MED DEG DETTE? Stormester mener Carlsens verdensrekord er en bløff.

Overrasket Bae

Carlsen er fortsatt rangert som nummer én i langsjakk, med god margin. Men han har også pleid å lede lyn- og hurtigsjakk-rankingene.

Nå er han rangert som nummer to i hurtigsjakk og fem i lynsjakk. Det overrasker NRK-ekspert Torstein Bae.

– Men det viser også en svakhet med rankingene, at enkeltturneringer gir for stort utslag. Det er ingen som betviler at Magnus er den beste i verden i lyn- og hurtigsjakk, sier Bae.

Skjermdump, 2700chess.com

Han legger til:

– Magnus har uansett ikke fulgt opp prestasjonene fra første halvdel av 2019. VM i Fischer-sjakk på hjemmebane var også skuffende. Det blir spennende å se om han kan komme tilbake i form.

Fakta: Slik spilles Tata Steel Chess India Fredag til søndag: 9 hurtigsjakkpartier (25 minutter tenketid pr. spiller+10 sekunder ekstra pr. trekk) Mandag til tirsdag: 18 lynsjakkpartier (5 minutter tenketid pr. spiller+3 sekunder ekstra pr. trekk) En seier i hurtigsjakk er verdt 2 poeng, mens en seier i lynsjakk er verdt 1 poeng

Deltagere i Tata Steel Chess India

Magnus Carlsen (Norge)

Hikaru Nakamura (USA)

Ding Liren (Kina)

Levon Aronian (Armenia)

Wesley So (USA)

Ian Nepomnjasjtsjij (Russland)

Anish Giri (Nederland)

Viswanathan Anand (India)

Vidit Gujrathi (India)

Pentala Harikrishna (India)