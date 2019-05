Arendal på vei mot finale etter maktdemonstrasjon mot Kolstad

Arendal ga seg ikke før det sto 23–14 på måltavlen, etter at laget kun var foran med to til pause. Tidlig i den første omgangen ledet faktisk Kolstad 6-5, og det sto 8–8 25 minutter ut i oppgjøret.

To kjappe scoringer fra Jesper Munk Johanson og André Lindboe før pause sørget for 10-8-ledelse til hjemmelaget etter de første 30 minuttene.

Og ØIF Arendal fortsatte i samme spor i den andre omgangen. Etter 14–11 ti minutter ut i den andre omgangen skrudde ØIF opp et par hakk og scoret syv strake til 21–11. Tre scoringer fra Kolstad på rad gjorde lite, for Kjetil Åndal og Laurits Rannekleiv sørget for at kampen endte 23–14. Lindboe ble kampens toppscorer med syv mål.

Etter tap i den første semifinalen, har Arendal nå vunnet to på rad. Seriemesteren kan gå videre til finale med seier når lagene møtes igjen søndag i Kolstad Arena.