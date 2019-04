Zuccarellos lag tapte sluttspillkamp på overtid

Dette måtte forlengning til før Nashville Predators kunne sikre seg 2-1-seier i lørdagens sluttspillkamp mot Dallas Stars og norske Mats Zuccarello.

Etter en målløs første periode, sørget Jamie Benn for ledelse til Dallas Stars to minutter ut i den andre perioden. Gjestene fra Texas holdt ikke lenge på ledelsen, for etter bare to minutter til utlignet Rocco Grimaldi fra Nashville Predators.

Stillingen 1-1 sto seg helt til slutten av den ordinære spilletiden. Dermed gikk kampen til forlengning, og der var det altså Nashville som trakk det lengste strået. Etter nøyaktig fem minutter fastsatte Craig Smith sluttresultatet til 2-1.

Lørdagens kamp var den andre i sluttspillrunden som spilles som best av sju kamper. Dallas og Nashville har vunnet én kamp hver, men Stars har en liten fordel, i og med at de neste to kampene går på deres hjemmebane.

Mark Humphrey / AP / NTB scanpix

Mats Zuccarello fikk drøyt 21 minutter på isen denne gangen. Bortsett fra en tominutters utvisning for slashing tidlig i første perioden, satte ikke nordmannen spor etter seg i spillstatistikken denne gangen.

Bedre gikk det for ham i den første sluttspillkampen, som ble spilt onsdag. Da scoret Zuccarello og hjalp Dallas til seier 3-2. Etter kampen var han likevel ikke særlig fornøyd med egen innsats.

– Jeg spilte sannsynligvis den dårligste kampen i livet mitt. Det var tøft der ute, men etter hvert som kampen skred fram, kom vi mer inn i det. De hadde momentum i starten, så det var en seier vi måtte kjempe for, oppsummerte Zuccarello overfor Fox Sports Southwest.