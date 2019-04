Hegerberg og Lyon tok første stikk i den «norske» Champions League-duellen

Olympique Lyonnais – Chelsea 2–1

Søndag sto Ada Hegerberg og Maren Mjelde på hver sin banehalvdel da Lyon og Chelsea møttes.

I potten var en plass i Champions League-finalen.

Dermed var det viktig å skaffe seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret, som spilles i London om en uke.

Og det var Hegerberg og Lyon som tok første stikk, men fjorårets Champions League-vinnere har langt ifra sikret finalebilletten enda.

Hegerberg var, med unntak av én stor mulighet, relativt anonym, men selvmål av Magdalena Eriksson og scoring av Amandine Henry sørget for Lyon-seier.

Et godt langskudd av Erin Cuthbert sørget imidlertid for at spenningen for alvor lever før returoppgjøret.

Maria Thorisdottir satt på benken hele kampen for Chelsea.

Stor Hegerberg-sjanse

Landslagskaptein Mjelde startet på høyrebacken for Chelsea, mens Hegerberg som vanlig utgjorde spydspissen i Lyon-angrepet.

Og det var vertene som startet best.

Mjelde forsvarte seg stort sett godt på Chelseas høyreback, men da kom Lyon seg greit gjennom på motsatt side istedenfor. Kvarteret var så vidt spilt da Hegerberg fikk servert ballen foran Chelsea-målet etter at Lyon kom seg gjennom på gjestenes venstreside. Den norske Ballon d’Or vinneren klarte imidlertid ikke å overliste keeper Ann Katrin Bergen.

Men det var bare varsel om hva som skulle komme.

Etter en drøy halvtimes spill driblet Delphine Cascarino gjennom på høyrekanten. 22-åringens innlegg viste seg vanskelig å håndtere for Chelsea-forsvarer Magdalena Eriksson, som satte ballen i eget nett.

Nesten Mjelde-scoring

Det tok ikke lang tid før fjorårsvinnerne var frempå igjen. Amandine Henry fikk gå opp enkelt da Dzsenifer Marozsán slo et hjørnespark inn i feltet. Henry hadde få problemer med å heade ballen inn i det lengste hjørnet.

Med 2–0 så alt rosenrødt ut for Hegerberg og Lyon, men det ble skummelt like før pause. Ramona Bachmann gikk over ende i Lyon-feltet. Det så ut til at det var minimal kontakt mellom Chelsea-spilleren og motstanderne.

Fran Kirby gikk frem for å ta straffesparket. Skuddet hennes var både svakt og dårlig plasser – Sarah Bouhaddi reddet enkelt.

Dermed gikk Lyon til pause med 2–0-ledelsen intakt.

Viktig bortemål

Etter hvilen var Mjelde nære å skaffe Chelsea et svært viktig bortemål. Bergenseren gikk på et sugende løp fra dypet, og kom alene med Bouhaddi etter å ha mottatt en langpasning.

Skuddet hennes gikk imidlertid rett på Lyon-keeperen.

Etterpå så vertene ut til å ha god kontroll på oppgjøret, helt til det 72. minutt.

Bethany England headet ballen ned til Erin Cuthbert, som dro til på volley. Skotten traff godt, men Bouhaddi kunne muligens gjort det bedre i Lyon-målet.

Bortemålet var uansett et faktum. Dermed er det fortsatt nokså åpent hvilket lag som tar seg til finalen i Budapest.