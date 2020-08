Nå skriver toppfotballen søknader for harde livet: – Det er helt avgjørende

Norske fotballklubber taper store penger. Forbundet vil akseptere at klubbene havner i såkalt rød økonomisk sone. Statlig støtte er på vei, men er det nok?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tomme tribuner betyr svært mye for inntjeningen til norske fotballklubber. Ikke alle sliter like mye, men alle har merket tapet av at de bare får ha 200 tilskuere inne på kampen. Her fra kampen mellom Odd og Rosenborg i Skien for stort sett tomme tribuner. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Det er helt avgjørende. En betydelig andel av våre inntekter er basert på publikumsrelatert næringsvirksomhet. Det handler om å ha publikum til stede på stadion, men det handler også om næringslivet som kjøper produkter og tjenester fra oss. Vi har hatt betydelige tap, sier administrerende direktør Geir S. Vik i Aalesunds Fotballklubb.

Den neste måneden kommer til å bli avgjørende for en rekke fotballklubber i de øverste divisjonen. Klubber med mange ansatte og en spillerstall på full lønn, har hatt sine utfordringer i situasjonen som har preget det siste halvåret. Ingen snakker så langt om konkurser og nedleggelser. Men bak der lurer en ny hverdag for klubbene. Den er ikke bare lys.

Den øverste administrative sjefen i Aalesund gir uttrykk for en frykt og en bekymring som eksisterer i mange toppfotballklubber akkurat nå.

– Vi er innstilte på at det kommer til å være en del langtidskonsekvenser vi ikke ser omfanget av i dag. Vi kommer til å gå med betydelige tap i år uavhengig av god effekt av støtteordningene. Samtidig forsøker vi å kutte kostnader der vi kan kutte, sier Vik.

Forlengelse

Torsdag fikk Vik og resten av landets fotballedere en litt mer forutsigbar fremtid. I hvert fall frem til nyttår. Det er klart at støtteordningen for idrett og frivillighet blir forlenget frem til nyttår. Kulturminister Abid Raja kom med opplysningene om at det blir bevilget 900 millioner for at ordningen med kompensasjon for bortfall av inntekter skal fortsette også etter 1. september.

Fakta Dette er Krisepakke 2 Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).

Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden. Søknadsfrist: 15. september Det er også kommet en tredje krisepakke som skal gjelde for inntektsbortfall i perioden fra 1. september til 31. desember. Kilde: Lotteritilsynet Les mer

Søker og søker

I disse dager finsliper de sine søknader om støtte i den andre tildelingsrunden av koronastøtte. Det er Lotteritilsynet som bestemmer. I verste fall kan de bestemme om en klubb overlever eller vil fortsette å slite tungt.

Geir S. Vik er administrerende direktør i Aalesund fotball. Han mener at statlig støtte er helt avgjørende for at klubbene i det hele tatt skal ha et liv neste sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Søknadsfrist for ordningen som gjerne kalles Krisepakke 2 for frivilligheten, er 15. september. Klubbene kan søke kompensasjon for å dekke opp til 70 prosent av inntektsbortfallet. Ordningen skal gå til å dekke tapte billettinntekter og tap av inntekter i forbindelse med arrangementer (sponsorvirksomhet, kiosksalg etc.). I søknaden skal det føres fradrag for bortfall av utgifter som klubbene har ved at det ikke blir arrangert kamper og cuper.

I tillegg kan også de største klubbene søke støtte fra Kompensasjonsordningen for næringslivet.

Store beløp

Uansett har den økonomiske utfordringen vært stor. Det er ingen som har en total oversikt over hvor store beløp som er tapt. Men betydelige tap av inntekter har de aller fleste klubbene hatt.

– Det er ikke før i september at vi i forbundet ser hvordan stoda egentlig er. Da har klubbene rapportert til oss. Men vi frykter at det for en del klubber ikke blir så bra. Den økonomiske effekten av nedstengingen følger størrelsene på klubbøkonomiene, men at det er dramatisk for mange, det er det ikke tvil om, sier Rune Nordhaug, seksjonsleder i Norges Fotballforbund.

Han styrer den økonomiske overvåkingen av klubbene.

Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund leder den økonomiske overvåkingen av norske fotballklubber Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

NFF gjør to vurderinger av klubbenes økonomiske helse i året ut fra klubbenes egen rapportering. Etter denne vurderingen blir klubbene kategorisert etter trafikklys-modellen. De kan endte havne i grønn, gul eller rød sone.

Dersom en klubb havner i rød sone, må de utarbeide en treårig handlingsplan for hvordan de skal komme seg tilbake til gul eller grønn sone. Denne ordningen vil utgå denne høsten.

– Systemet er laget for en normalsituasjon, og det er ingen som kan påstå at vi har en normalsituasjon nå, sier Nordhaug.

Svært ubeleilig

Nedstengingen 12. mars kom så ugunstig som overhodet mulig for norsk fotball.

– Det var i innspurten for salg av årskort, og en rekke partnerkontrakter skulle forhandles og skrives. Det ble et bratt fall i inntektskurven for mange lag, sier Leif Øverland, leder av Norsk Toppfotball (NT), som organiserer alle klubbene i de to øverste herredivisjonene.

Strømsgodsets spillere jubler for mål, men de har ingen andre å juble sammen med enn seg selv. Fra tribunene er det knapt en lyd. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Noen klubber har hatt tilnærmet fulle kostnader, og det er ikke til å komme utenom at noen har fått likviditetsutfordringer. Samtidig er det ikke like ille for alle. Noen har samarbeidspartnere i næringslivet som er hardt rammet, mens andre ikke har sett samme nedgang i inntekter.

Som leder av interesseorganisasjonen er han også forpliktet til å se lyst på noe.

– De som har hatt likviditetsutfordringer, har møtt velvilje. Det har vært mulig å skyve på innbetaling av offentlige avgifter og skatt.

Men det er ingen som tør å spå om fremtiden. Den blir uansett ikke slik den så ut til å bli 11. mars 2020.

– Effekten av dette er jeg spent på. Både for oss som fotballklubber og for næringslivet mer generelt, sier Aalesund-direktør Geir S. Vik.