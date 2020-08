Alle som har hørt den eminente svenske podkasten "When We Were Kings" har kanskje kampen hvor Chelsea-manager Claudio Ranieri mer eller mindre byttet seg ut av Champions League med sine taktiske manøvre i semifinalen mot Monaco i 2003/04, med blant andre Juan Sebastian Veron på kanten, friskt i minnet. Får litt sånne vibber når De Bruyne er satt opp på kanten av Citys offisielle kanaler. Blir særdeles overrasket om belgieren ikke spiller sentralt i banen.

