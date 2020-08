Champions League-finalen direkte: Gigantiske sjanser til begge lag

For en omgang! Europa League-finalen leverte på fredag, det samme har denne gjort i kveld. Fem store muligheter, tre til PSG, to til Bayern. Størst var Mbappés sjanse på tampen. Det gledes til andre omgang!

Ikke noe VAR-medhold for Bayern.

Kimmich svinger inn et frispark. Godt forsvarsspill av PSG. Marquinhos avverger.

Lewandowski igjen! Polakken får sin andre mulighet. Er som vanlig på rett sted til rett tid. Ballen faller ned like bak ham, så får han satt hodet på den og tvunget Navas til en god refleksredning.

Neymar slår frisparket inn, det havner i returrommet hos Herrera, som brenenr til fra langt hold. Via en Bayern-rygg og ut. Burde vært corner, men dommer trodde det var Silva som traff den.

Kehrer har imponert så langt. De fleste trodde vel at Davies skulle gi ham mye hodebry, ikke omvendt.

26′ DEL