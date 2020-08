Hjemmefiasko for både Ranheim og Blink

Det ble ingen god søndag for trønderfotballen i 1. divisjon. Ranheim og Stjørdals-Blink gikk begge på hvert sitt knepne hjemmetap.

Ranheim gikk på en smell hjemme mot KFUM Oslo. Her får Eirik Valla Dønnem gult kort i en kamp mot Tromsø i juli. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

Ranheim – KFUM Oslo 0–1

Stjørdals-Blink – HamKam 0–1

Ranheim-trener Svein Maalen giftet seg lørdag, men fikk ingen bryllupsgave av spillerne sine dagen derpå. I stedet sørget Håkon Stavrum for tre poeng og 1-0-seier til KFUM Oslo.

Dermed tapte Ranheim terreng til serieleder Tromsø. Fire poeng skiller nå de to lagene i toppen av 1. divisjon. Tapet var Ranheims tredje på sju kamper.

Seieren var derimot den første til KFUM Oslo siden slutten av juli og ble en flott bursdagsgave til trener Jørgen Isnes (41).

Heller ikke i Stjørdal ble det noe å juble for i den 13. serierunden. Det sørget Marcus Pedersen for ved å bli HamKams matchvinner. Den formsterke 30-åringen ordnet 1–0 til Kjetil Rekdals lag med sin åttende scoring for sesongen.

På overtid fikk Pedersen et forsprang i dusjen da han sparket bort ballen og fikk sitt annet gule kort.

Blink ligger på 8.-plass med sine 18 poeng, mens HamKam fortsatt ligger sist med sine ti poeng. Kun én av Blinks fem siste kamper har endt med seier.

God dag for TIL

Tromsø slo Ull/Kisa 2–1 på Alfheim og kunne med det innkassere sin andre strake seier etter to tap og ett uavgjortresultat. Kent-Are Antonsen sendte vertene i ledelsen med et praktskudd etter en drøy halvtime spilt.

Minuttet senere smalt det igjen da Eric Kitolano mot sine gamle lagkamerater doblet ledelsen med nok en TIL-suser. Henrik Kristiansen reduserte for Ull/Kisa i sluttminuttene.

Også øvrige resultater gikk Tromsøs vei. I vindkastene på Ågotnes klarte verken Øygarden og Lillestrøm å finne nettmaskene. Også på Gjemselund ble det 0-0 i oppgjøret mellom Kongsvinger og Sogndal.

Raufoss satte en stopper for sin elendige form med 3-1-seier over Åsane. Henrik Udahl sendte gjestene i føringen, men Marius Alm (straffe), Ikhsan Fandi og Gard Simenstad sørget for at totningene tok sin første seier siden 27. juli.

Jerv slått av Strømmen

Strømmen fikk en drømmestart mot Jerv og vant til slutt 5-2. Det løftet laget fra 15.- til 13.-plass.

En markkryper signert Brede Sandmoen og hodestøtet til Kjell Rune Sellin gjorde at vertene ledet 2-0 etter 17 minutter. Sellin økte til 3-0, mens Pibe reduserte til ingen nytte for sørlendingene. Mahmoud Laham satte inn 4-1 på vakkert vis før Pibe satte sitt og Jervs annet for dagen. Youssef Chaib satte punktum på overtid.

Med et flott langskudd signert Johannes Andres Nuñez tok Sandnes Ulf ledelsen borte mot Grorud, men hjemmelagets Oscar Aga sørget for 1-1 i hovedstaden.

