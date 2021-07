AaFK-spilleren produserer flere målpoeng enn noen gang: – Jeg har visst at jeg har det i meg

AaFKs Erlend Segberg har fått mer frihet til å være med i angrep etter at laget bytta formasjon, det har gitt positive resultater for sørlendingen.

AaFK: Erlend Segberg kom til AaFK fra Start før sesongen. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I den åttende serierunden mot Ull/Kisa bytta AaFK formasjon til 4–2–3–1 etter å ha spilt 4–3–3 i starten av sesongen. Det har vært et positivt bytte for Erlend Segbergs del. Nå spiller han som en av to defensive midtbanespillere, sammen med Nenass, i stedet for å være den eneste sentralt i banen.

– Det er helt klart at jeg passer veldig godt til å spille sammen med Nenass, han er en spiller som vinner mange baller og dekker mye rom, som gjør at jeg kanskje får frem enda mer av mine kvaliteter. Det gjør også at jeg får litt større frihet til å kunne gå framover. Det er ingen tvil om at jeg trives i den nye formasjonen, sier han til Sunnmørsposten.

Imponert

AaFK-trener Lars Arne Nilsen har blitt imponert av det Segberg har levert for klubben.

– Han har imponert meg veldig, han har vært veldig, veldig god, spesielt etter at vi la om til to, så ser han enda bedre ut. Han har vært dominerende og driver kampene for oss, han er i form, sier Nilsen.

Så langt har Segberg fem målpoeng i serien. To scoringer og tre målgivende pasninger. Han scoret også i 1. runde i NM mot Træff. Nå har han flere målpoeng enn han har hatt i noen sesong tidligere.

– Det er litt det med formasjonsbyttet som gjør det, tror jeg. Nenass har en rolle som er litt mer defensiv, og det gjør at jeg får litt flere muligheter til å gå fremover, mens i Start var det jeg som måtte være den som holdt igjen. Jeg har visst at jeg har hatt det i meg, og jeg føler at jeg har enda mer inne også. Så er jeg bare glad for at jeg har begynt å vise det fram her.

AKTIV: Her er Erlend Segberg under torsdagens AaFK-trening. Han er «alltid» spillbar og er ofte på ballen både under trening og kamp. Foto: Aleksander Svendsen

Les også Määttä tilbake fra start med nydelig scoring på brassespark

Lukter mål

Nilsen forklarer endringen slik:

– Nå har han spilt sammen med Nenass og «Kalle» (Torbjørn Kallevåg), som er såpass kjappe og gode defensivt at han kan få litt frihet til å komme høyere opp på banen, og nå har han begynt å score mål og blitt mer målfarlig også. Han er ganske god på siste tredjedelen, men den delen får han ikke være med på når han er anker alene. Nå lukter det litt mål av han, sier treneren.

Segberg er også med på skuddtreningene under AaFKs fellesøkter. Han håper på å få vist frem skuddfoten flere ganger denne sesongen.

– Ja, jeg håper det. Det er noe jeg jobber for og har som målsetning også. Det er viktig for et lag som kjemper om opprykk å ha mange som kan score mål, og det å ha midtbanespillere som kan bidra med mål og målpoeng tror jeg alle lag har lyst på.