Gjør comeback i Europa: – Nesten som starten igjen

Alexander Tettey gjør comeback etter ti år uten spill i europacup.

Med gresskamp på Island er Alexander Tettey klar for å teste seg mot europeisk motstand. Foto: Morten Antonsen

10 kilometer sør for Reykjavik ligger havnebyen Hafnarfjördur. Det er stedet hvor Alexander Tettey får sitt comeback i Europa.

– Det betyr veldig mye å komme tilbake igjen og være med Rosenborg ut i Europa. Det er nesten som starten igjen for meg, det er gøy, sier Tettey.

Sist gang 35-åringen deltok i europaspill med RBK var i 2009 mot Karabakh, da Rosenborg røk ut etter returoppgjøret i Baku.

I 2011 spilte han Europa League med franske Rennes, siden det har han kun spilt i nasjonale turneringer med klubblag.

Torsdag spiller Rosenborg det første av to oppgjør mot islandske Hafnarfjördur i Conference League. Kampen ser du på adressa.no fra kl. 20:45.

– Virker som det blir midtbane

At Tettey spiller bortekamper for Rosenborg er ingen selvfølge ettersom han ikke spiller kamper på kunstgress. Dermed var det heldig for Tettey at motstanderens hjemmebane, Kaplakriki, er dekket av naturgress.

– Jeg er glad for at det gress på Island, du vil jo være med mest mulig. Det er en mulighet for meg til å få mer spilletid igjen.

Alexander Tettey og Dino Islamovic får instrukser fra Åge Hareide. Foto: Morten Antonsen

Da Adresseavisen var til stede på trening dagen før Rosenborg reiste til Island, var Tettey tilbake på midtbanen etter å ha spilt midtstopper mot Kristiansund.

– Er det på midtbanen du skal bidra mot FH?

– Jeg gjør det sjefen ber om. Som jeg har sagt, jeg har kommet for å hjelpe. Om det er et minutt spilletid eller null spilletid, så er jeg her for å hjelpe med mange andre ting. Men det virker som at kan bli midtbane igjen, uten at laget er satt ennå.

Stopperparet som ble drillet på tirsdagens trening var Even Hovland og Hólmar Örn Eyjólfsson.

Viser motstanderen respekt

To dager før Conference League-kampen innrømmet Tettey at islandsk fotball ikke er hans sterkeste emne.

– Hvor mye vet du om motstanderen?

– Ingenting. Jeg klarer ikke engang å si navnet deres, ler midtbanespilleren og legger til:

– Men vi må vise dem respekt. Når du spiller i Europa må du alltid vise motstanderen respekt. Det er en grunn til at de er der, og det er en grunn til at vi også er der. Vi skal se video, vi har sett litt allerede, men vi skal studere mer.

Eyjólfsson har beskrevet Hafnarfjördur som et fysisk sterkt og erfarent lag. På laget spiller blant andre tidligere RBK-helt Matthías Vilhjálmsson.

Foto: Morten Antonsen

– Seig start

En som håper på å fortsette sin gode form er Dino Islamovic. Den montenegrinske landslagsspissen har funnet nettmaskene i tre kamper på rad, etter å gått målløs av banen inntil da.

– Hva gjør det med en spiss når det begynner å løsne?

– Det er jobben vår å gjøre mål, så når man begynner å score kjennes det litt mer flytende ut. Det er bra.

– Sitter det i hodet?

– Nei, det tror jeg ikke. Det var en seig start på sesongen og vi tapte mange kamper. Jeg kom ikke til sjanser, men i de seneste kampene har jeg gjort det, og da kommer målene også. Vi må bli bedre på å få ballen inn i boksen, så er det opp til meg å treffe på mulighetene.

Rosenborg er inne i en travel periode, med fire kamper på tolv dager. Islamovic forteller at lysken som satte han ute av spill tidligere i sesongen er bedre og at den tåler kampprogrammet.

– Det blir mye behandling mellom kampene, om man tar vare på den så kommer det til å gå bra, avslutter 27-åringen.