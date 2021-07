Fem trønderske utøvere drar til Tokyo-OL: – Ikke helt fornøyd

Fem trønderske utøvere deltar i sommerens olympiske leker. Totalt teller den norske OL-troppen 94 utøvere.

Hedda Hynne, Sondre Nordstad Moen, Marit Malm Frafjord, Marta Tomac og Sander Sagosen er klare for Tokyo-OL, mens Malin Aune er OL-reserve. Leder i Olympiatoppen Midt-Norge, Frode Moen, hadde ønsket seg enda flere utøvere med trøndersk tilknytning i mesterskapet. Foto: Adresseavisen/NTB

Publisert: Nå nettopp

Tokyo-OL starter om en uke, og der skal det kjempes om medaljer i 33 øvelser.

På plass i Japan er fem trønderske utøvere. Det er samme antall som i Rio de Janeiro i 2016, men en nedgang fra de to foregående OL.

I oversikten er også Hedda Hynne som har treningsbase og bosted i Trøndelag regnet som trønder.

– Antallet trønderske utøvere i troppen er vi ikke helt fornøyd med. Det er det samme antallet som i Rio, og i etterkant av Rio ble dette tema hos oss, hvor vi hadde som mål å bidra til at flere trøndere deltok i sommer OL i fremtiden.

Det skriver Frode Moen, leder av Olympiatoppen Midt-Norge, i en e-post til Adresseavisen.

Frode Moen er sjef for Olympiatoppen Midt-Norge og skulle helst hatt flere trønderske utøvere på plass i Tokyo-OL. Foto: Terje Svaan

Til Beijing 2008 sendte Norge ni trønderske utøvere. I London 2012 var det åtte trøndere. Norske utøvere eller lag som får OL-billett skal ha dokumentert muligheten til å bli blant de 8-12 beste.

– Bortskjemte

Moen trekker frem at Trøndelag har flere sentrale spillere damelandslaget i fotball, men at de dessverre ikke kvalifiserte seg som lag.

– Hvordan skal vi få flere trøndere med i sommer-OL?

– Det enkle svaret på det er at det må trenes på nivå med de beste i verden over tid, og for å få til det må det være rammevilkår i form av gode trenere, ledere og treningsanlegg som gjør det mulig.

– Vi skal aldri ta det for gitt at Trøndelag har utøvere på dette nivået, og vi må lære oss å unne og beundre disse og det arbeidet som er gjort for å utvikle disse. Vi trøndere kan raskt bli litt bortskjemte når det gjelder toppidrett. Vi skulle ønske vi hadde med flere, og det er et mål om å øke andelen trønderske utøvere i sommeridretter. Jeg håper og tror Norge gjør det historisk godt i de Olympiske leker i Tokyo, og at også trønderske utøvere tar medaljer, skriver Moen videre.

Friidrett

Sondre Nordstad Moen er 30 år, fra Trondheim. Han skal løpe maraton søndag 8. august kl. 00:00. Moen satte europeisk rekord på maraton i nettopp Japan 3. desember 2017 med tiden 2.05,48.

Sondre Nordstad Moen er Norges OL-håp i maraton. Her er han sammen gullfavoritt på 400 meter hekk, Karsten Warholm. Foto: Richard Sagen

Den er slått i ettertid og langdistanseløperen innehar nå den fjerde beste tiden av løpere med europeisk pass.

Hedda Hynne er 31 år, fra Skien. Hynne er tatt med som «trønder» fordi hun bor og trener i Trondheim.

Hedda Hynne er Norges OL-håp på 800 meter. Mye av treningen i forkant har hun gjort hjemme på Byåsen. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Representerer IK Tjalve nå, men tidligere Strindheim IL. Skal løpe 800 meter 30. juli, omtrent kl. 02:00.

Håndball

Marit Malm Frafjord er 35 år og født i Tromsø, men flyttet til Trondheim som femåring.

Marit Malm Frafjord er klar for OL nummer fire. Foto: Kristin Svorte

Den tidligere Byåsen-spilleren har OL-gull fra 2008 og 2012. I Rio i 2016 gjorde hun comeback etter en landslagspause. Da ble det OL-bronse. Strekspilleren er til daglig en del av danske Team Esbjerg.

Marta Tomac er 30 år fra Trondheim. Spiller i Vipers Kristiansand.

Vipers-profil Marta Tomac er klar for sitt første OL. Foto: Kim Nygård

Midtbacken deltar i sitt første OL, men har tidligere vunnet både EM og VM.

*Malin Aune er 26 år, fra Trondheim. Kantspilleren er tatt med som en av tre reserver i håndballjentenes OL-tropp. Spiller i Vipers Kristiansand.

Vipers-spiller Malin Aune er en av tre reserver i håndballjentenes OL-tropp. Foto: Vidar Ruud

Håndballjentene er i gruppe med Sør-Korea, Angola, Montenegro, Nederland og Japan. Åpningskampen spiller de 25. juli kl. 09:15 mot Sør-Korea.

Sander Sagosen er 25 år, fra Trondheim. Håndballherrene deltar i OL for første gang på 49 år, derfor er dette naturligvis hans første OL.

Kiel-spilleren starter OL-eventyret 24. juli kl. 02:00, mot Brasil.

I tillegg til de fem olympiske utøverne skal Helle Sagøy (badminton) og Birgit Skarstein (roing) delta i de paralympiske leker, som starter 24. august.

Sander Sagosen jakter sin første mesterskapstittel med Norges håndballherrer. Foto: Therese Alice Sanne

– Ikke dårlig

Ida Alstad vant OL-gull for Norge i 2012. Da hadde Trøndelag seks spillere i kvinnenes håndballtropp. I år er det to, pluss én reserve. Noe Byåsen-spilleren ikke mener er for få.

Tonje Nøstvold (t.v.),Kari Aalvik Grimsbø, Gøril Snorroeggen, Ida Alstad og Marit Malm Frafjord med OL-gullet rundt halsen etter triumfen i 2012. Også Camilla Herrem var i troppen. Foto: KIM NYGÅRD

– Det er veldig tøft konkurranse om å bli med i den norske OL-troppen med 14 plasser. To pluss én er ikke dårlig, sier Alstad som legger til:

– Vi har flere trøndere som er inne i landslagsvarmen, men som ikke er med. Blant annet en skadet Silje Waade, Andrea Austmo Pedersen og Malin Aune som er reserve.

Ida Alstad gleder seg til å jobbe som ekspert under Tokyo-OL. Foto: Richard Sagen

Alstad skal følge mesterskapet tett som håndballekspert for Discovery. Til Adresseavisen forteller hun at begge lagene har gode muligheter.

– Hva er ditt tips?

– Det er lov å drømme om to gull, det blir spennende å se. Jeg har i hvert fall tro på at det blir minst en medalje.