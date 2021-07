Nå kan Italias gladiatorer forelese ved Harvard

OM FOTBALL: Å møte Giorgio Chiellini (36) og Leonardo Bonucci (34) må føles som å gå inn i et bur for å stjele mat fra to gorillaer.

Giorgio Chiellini trodde han hadde scoret og ble omfavnet av kamerat og midtstoppermakker Leonardo Bonucci. Men målet mot Sveits ble annullert. Foto: Riccardo Antimiani / Reuters

Erlend Nesje Journalist

Det italienske ordet Catenaccio betyr dørbolt på norsk.

Du må bruke dynamitt for å komme inn.

Det blir omtrent som å passere Italias to gladiatorer i midtforsvaret, Chiellini og Bonucci.

Det er nesten umulig.

Catenaccio ble på 60-tallet et omstridt begrep i italiensk fotball da Inter Milan brukte alle knep for å forsvare 1–0-ledelser. De låste igjen bak – og ofte endte dørgende kjedelige kamper 1–0.

Sjekk det blikket til Leonardo Bonucci! Foto: Carl Recine / Reuters

Har gjort forsvarsspill til kunst

Uttrykket forsvant da andre lag og nasjoner fant andre måter å angripe på, blant annet Johan Cruyff og Nederlands revolusjonerende totalfotball på 70-tallet.

Men Italia har alltid lagt sin ære i å forsvare seg godt.

De fremste representantene for det er to eldre herrer på Italias lag, som søndag kveld spiller EM-finale mot England på Wembley.

Uten Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci, neppe noen finale.

Duoen har spilt sammen i 11 år på klubb- og landslag. På den tiden har de skrevet mange kapitler i boken som burde hete «her er triksene for hvordan du forsvarer deg mot verdens beste angrepsspillere».

Med sin lidenskap og offervilje har de gjort knallhardt forsvarsarbeid til kunst.

Det er rett og slett vakkert å se dem forsvare seg bak unge og angrepsvillige lagkamerater fremover på banen.

– Jeg er villig til å gjøre hva som helst i den italienske trøyen, innrømmer Chiellini.

– Jeg er så glad for at vi ikke bare har fått se attraktiv angrepsfotball, men at også alle på laget er blitt skitne på hendene. Som forsvarer elsker du å vinne 1–0, mener Bonucci.

Fakta Leonardo Bonucci Født: 1. mai 1987. Klubb: Juventus. Høyde/vekt: 190 cm/81 kg. A-landskamper Italia: 108 (7 mål). Meritter: Åtte seriegull Juventus, ett seriegull Inter. Les mer

Fakta Giorgio Chiellini Født: 14. august 1984. Klubb: Juventus. Høyde/vekt: 186 cm/76 kg. A-landskamper Italia: 111 (8 mål). Meritter: Ni seriegull Juventus. Les mer

Bør forelese på Harvard

Eksentriske José Mourinho har sagt mye klokt om fotball. For tre år siden møtte han som Manchester United-manager Juventus i Champions League.

– Mr. Bonucci og Mr. Chiellini burde holdt forelesninger på universitetet på Harvard om hvordan du forsvarer deg, sa Mourinho.

Han mente Juventus’ grunnmur med Bonucci og Chiellini bakerst, ga de andre på laget frihet til å angripe.

I sluttminuttene i kvartfinaleoppgjøret mot Belgia så vi hvordan duoen på tilsammen 70 år forsvarte seg med alle tillatte midler. Vi så hvordan Chiellini løp bort til sin makker og jublet etter en klarering.

De viste like mye lidenskap for en redning på strek som angriperne etter å ha scoret mål.

Det forteller alt om hvor mye ære de legger i forsvarsspillet.

De viser en lidenskap for yrket sitt som alle bransjer har noe å lære av.

Og det er kanskje der nøkkelen ligger: Ønsket om å forsvare en hel nasjon og gjøre dem stolte igjen.

Lidenskapelige Giorgio Chiellini jublet under straffesparkkonkurransen der Italia slo Spania. Foto: Carl Recine / Reuters

Droppet å starte med spiss

– Jeg så hvordan Chiellini og Bonucci håndterte Lukaku i kvartfinalen, og tenkte at det ville være smart å erstatte spissen med en midtbanespiller, sa Spania-sjef Luis Enrique etter å ha tapt EM-semifinalen mot Italia.

Han valgte å starte uten spiss, i frykt for at italiensk fotballs grand old men ville gjøre kvelden til et mareritt for den utvalgte.

Álvaro Morata måtte starte på benken. Spania-spissen vet alt om hvordan det er å møte Chiellini og Bonucci etter flere år sammen med dem i Juventus.

Én gang sa han:

– Å møte Chiellini er som å gå inn i et bur for å forsøke å stjele gorillaens mat.

Morata kunne like gjerne lagt til Bonucci.

Det er ikke en spiller du spøker med, det heller.

Ble omtalt som utdaterte

Før EM ble det antydet at to gamle menn i forsvar kanskje kunne være Italias svakhet. Yeah, right!

Den moderne midtstopperen skal være like mye spillende som forsvarende.

Chiellinis «no-nonsense»-stil er blitt sett på som utdatert.

Men det viser seg at den fungerer fortsatt.

Det ble også påpekt at Bonucci, som er bedre med ball enn makkeren, hadde en dalende kurve.

Det har vært vrient å se under EM.

– Jeg kjenner Bonucci bedre enn jeg kjenner kona mi. Vi vet hele tiden hvor vi har hverandre, er Chiellinis forklaring på suksessen.

Hans to år yngre partner fremhever lagånden.

– I motsetning til noen andre lag, har vi ikke fremtredende spillere som Cristiano Ronaldo og Romelu Lukaku. Vår stjerne er samholdet i denne gruppen, forteller Bonucci.

Trolig siste sjanse

– Deres styrke er at de hele tiden vil bevise, i kamp etter kamp, at de er best. Jeg tror det er veldig viktig for en fotballspiller, å bevise at de er den beste spilleren i den posisjonen i hver eneste kamp, fastslår landslagssjef Roberto Mancini.

Juventus-kompisene Chiellini og Bonucci har tilsammen 219 kamper for Italia. Men de har aldri vært nærmere et trofé med landet sitt enn den tapte EM-finalen mot Spania i 2012.

Nå får de en ny sjanse på oppløpet av sine internasjonale karrierer.

Det kommer nye mesterskap, både for Italia og oss som ser på.

Men Wembley søndag kveld kan være et farvel for gladiatorene i midtforsvaret.

De har uansett satt et solid fotavtrykk etter seg.

Bonucci og Chiellini er det nærmeste vi kommer fasit for det å forsvare eget mål.

Mourinho har helt rett i at det burde vært et studie på Harvard.