Roar Strand (51): - Jeg har lagt opp

11 år etter sin siste Rosenborg-kamp er det definitivt slutt for Rosenborg-legenden.

Roar Strand har vært i Melhus siden 2016, men sier stopp foran søndagens cupkamp mot RBK. - Jeg kjenner at kroppen ikke orker mer, sier han. Foto: Frank Lervik

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg kjenner at kroppen ikke orker mer. Nivået i tredjedivisjon blir litt for hardt så jeg har ikke spilt fotball på det jeg kan huske.

– Har du lagt opp?

– Ja, jeg har lagt opp, sier Roar Strand

Dermed er det klart at Roar Strand ikke spiller cupkampen for Melhus når de tar i mot Rosenborg på søndag.

– Hva skal du gjøre nå?

– Akkurat nå er jeg på ferie. Men jeg kommer til å fortsetter i trenerteamet til Rosenborg og Melhus som rolletrener.

Roar Strand sin sistekamp ble spilt 26. oktober 2019 for Melhus. Da vant de 1–0 over Verdal.

Fra elite til bredden

Strand avsluttet toppkarrieren med gull for Rosenborg i 2010. Siden 2013 har Roar Strand spilt aktivt for breddeklubbene Mosvik og Melhus. I anledning cupkampen på søndag møter hans to arbeidsgivere hverandre.

– Hvem heier du på av Rosenborg og Melhus på søndag?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror kampen blir en god ramme for å skape engasjement i Melhus. Det er viktig etter den tøffe tiden.

Da Melhus ble tildelt Rosenborg i cupen skjedde en forandring med laget.

– Spillerne møtte opp på trening. Jeg tror de ble inspirert og jeg håper de møter opp ivrig og klar til kamp, sier Strand om søndagens kamp.