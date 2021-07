Hegg Duestad nær medalje i OL-debuten: – Litt bittert

TOKYO/OSLO (VG) I den første medaljeøvelsen i sommerens OL kjempet Jeanette Hegg Duestad (22) i toppen, men hun klarte ikke å følge opp kvalifiseringsseieren og endte på fjerdeplass.

KJEMPET OM MEDALJE: Jeanette Hegg Duestad var nær ved å ta Norges første medalje i sommerens OL. Foto: ANN WANG / X06716

Jeanette Hegg Duestad (22) var klart best i kvalifiseringen og gikk inn i finalen på 10 meter luftrifle med et lite favorittstempel etter å ha sikret seg den europeiske kvalifiseringsrekorden med 632,9 poeng på 60 skudd.

I finalen leverte hun stødig og godt gjennom konkurransen, men i kampen om medaljene kom hun akkurat til kort.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg er stolt over det jeg presterer i dag. Jeg skyter 60 tiere (i kvalifiseringen) og klarer å gjøre jobben min hele veien, selv under mye trøkk og press. Til syvende og sist er jeg veldig fornøyd, selv om det er litt bittert når det er så nært, sier Hegg Duestad til VG.

Hegg Duestad lå på annenplass etter de ti første skuddene, men falt gradvis bakover utover i konkurransen. Kun åtte utøvere var med i finalen, hvor den som ligger dårligst plassert blir eliminert etter 12, 14, 16, 18, 20 og 22 skudd før de to siste gjør opp om seieren på de siste to skuddene.

Etter 18 skudd lå Hegg Duestad på fjerdeplass og hadde 0,2 poeng opp til sveitsiske Nina Christen i kampen for å ta en medalje. Med to skudd på 10,4 poeng ble det ikke godt nok for den norske 22-åringen, som dermed endte på fjerdeplassen.

Hegg Duestad sier hun har vært veldig god på trening inn mot OL.

– Kvalifiseringen ga meg tryggheten jeg trengte. Jeg har prestert vanvittig på trening de siste ukene og jeg visste at jeg var i form. Det har vært litt utslag på balansen de siste treningene, så jeg har tenkt om det kanskje har gått litt for bra på trening, men så kom jeg ut av kvalifiseringen og ser at det er akkurat der jeg har vært. Jeg går med en god følelse inn i finalen og klarer å holde det samme trøkket der. Jeg føler egentlig ikke jeg kunne gjort noe annerledes. Jeg presterer det jeg kan og det er sinnssykt små marginer som avgjør, sier 22-åringen.

FJERDEPLASS: Det ble bare nesten i medaljekampen for Jeanette Hegg Duestad natt til lørdag. Foto: Heiko Junge

Sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune, var ikke en skuffet mann etter finalen.

– Jeg er målløs. Det er fantastisk. Hun skyter 80 skudd i tieren i en OL-konkurranse. En 10,1 som dårligste. Det trodde jeg ikke var mulig for en norsk skytter, sier Aune til NTB.

22-åringen skal også delta i 50 meter rifle, helmatch senere i mesterskapet – en øvelse som arrangeres 31. juli. Der deltar også Jenny Stene, som røk ut i kvalifiseringen i lørdagens 10 meter luftrifle.

– Det er fint å ha med seg en god følelse. Jeg skal kose meg med resten og nyte opplevelsen. Det er brutalt å stå der inne og fryktelig mye press. Jeg synes jeg gjorde en god jobb i dag. Nå skal jeg kose meg resten av tiden, og det er fint med litt selvtillit inn til det neste.

KINESISK GULL: Qian Yang (midten) jubler for gullet etter den dramatiske finalen. Foto: Alex Brandon / AP

Det ble en høydramatisk kamp om gullet etter at Christen sikret seg bronsen. Anastasiia Galasjina ledet før det siste skuddet, men fikk der kun 8,9 poeng.

Kinesiske Qian Yang trengte dermed kun 9,2 poeng for å sikre seg gullet, og det klarte hun – til tross for hun også leverte sitt dårligste skudd i konkurransen med 9,8 poeng.