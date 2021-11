Keane etter nytt hjemme-mareritt for Solskjær: – Jeg gir opp

(Manchester United – Manchester City 0–2) Ole Gunnar Solskjærs United lekker som en sil. Det tredje tapet på fire hjemmekamper skaper stor frustrasjon.

TAP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk det tungt hjemme mot Manchester City.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Dette er landslagsspillere. Jeg kan ikke forstå forsvarsspillet. Jeg gir opp, sier Roy Keane i Sky Sports studio. Den tidligere Manchester United-kapteinen er rystet etter at den sportslige katastrofen mot Liverpool ble fulgt opp med et nytt hjemmetap.

– På vei hit tenkte jeg at de er på hjemmebane og de hadde en sjanse. De har vært slik hele sesongen, gitt bort sjanser. City ble litt arrogante og ga bort et par sjanser, men det er to (baklengsmål) for øyeblikket. Hvis United ikke gjør noe drastisk, så kan det bli fire-fem igjen, meldte Keane ved pause.

Manchester United ble rundspilt hjemme mot Manchester City og var ikke i nærheten av å få med seg noe fra kampen mot byrivalen. Ole Gunnar Solskjærs menn hadde kun ett skudd på mål i lørdagens kamp, og etter tapet ligger de på femteplass, åtte poeng bak Chelsea - en luke som kan bli elleve poeng om Chelsea vinner hjemme mot Burnley senere lørdag.

– Vi dominerte fra start til slutt, sier Citys Phil Foden til Sky Sports.

– For øyeblikket er vi langt unna (topplagene). Kravene som stilles til meg og spillerne kommer til være høye og vi må tilbake til hva vi begynte å se ut som. Vi har spillerne til det, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen ifølge BBC-journalist Shamoon Hafez.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker ble spurt om hvordan 0–2-tapet var sammenlignet med 0–5-tapet mot Liverpool.

– Dette var like ille. Minst. Dette var uakseptabelt fra Manchester United. Jeg finner ingen andre ord.

– Dette var en blytung avslutning på skjebneuken for Solskjær. Dette var resignasjon fra spillerne, sier Alsaker.

– For første gang, har United-fansen på kampene vokalt gitt uttrykk for misnøye med manageren Solskjær, skriver Samuel Luckhurst, journalist i lokalavisen Manchester Evening News på Twitter.

Etter kampen skriver Indepedent-journalist at Stretford End, den ene kortsiden på Old Trafford hvor de mest engasjerte supporterne sitter, ropte «Keano».

Allerede etter seks minutter skar det seg for Solskjærs defensive taktikk. United holdt hele laget lavt, og manglet aggressiviteten, mens City styrte begivenhetene på Old Trafford.

Ilkay Gündogan kom til kampens første sjanse før Guardiola-mannskapet gjenvant ballen og fikk satt opp venstrebacken João Cancelo.

Følg VGTVs sending etter kampen her:

Eric Bailly møtte innlegget, men den uheldige stopperen fra Elfenbenskysten styrte ballen inn bak David de Gea i sesongens første Premier League-kamp fra start. Han ble den første United-spiller som scorer selvmål i Manchester-derbyet siden Premier League ble innført i 1992.

Dermed hadde Manchester United sluppet inn mål i hjemmekamp nummer 14 på rad i alle turneringer. Det har ikke skjedd på 63 år.

Cristiano Ronaldo slapp til med et nytt volleyskudd midt i omgangen, men det handlet om Manchester City mot De Gea i en kamp der United-manglet sin hamstringskade stopper Raphaël Varane og spissen Edinson Cavani.

Den spanske målvakten dro opp den ene redningen bedre enn den andre på muligheter fra Gabriel Jesus, Cancelo og Kevin De Bruyne. Mens Victor Lindelöf var nær ved å bli Uniteds andre målscorer i eget nett.

0–1: Eric Bailly setter inn City-ledelse foran forsvarskollegene Luke Shaw, Victor Lindelöf, Harry Maguire og bortelagets kaptein, Ilkay Gündogan.

Men De Gea var ute med foten og avverget i sin 350. Premier League-kamp, men måtte på ny kapitulere rett før pause. Pep Guardiolas taktikk med å sette ut milliardkjøpet Jack Grealish og bruke kantene slo til igjen.

Cancelo fikk igjen slått inn fra venstre. På bakre stolpe holdt Luke Shaw på ingen måte orden på hverken ballen eller Bernardo Silva. Portugiseren banket kula inn fra skrått hold via De Gea.

Dermed sto det 0–2 etter en omgang hvor City hadde 74 prosent ballbesittelse og ledet 7–1 på sjansestatistikken.

Solskjær plukket av Bailly og satte Jadon Sancho. Men Manchester City hadde vunnet alle de seks Premier League-kampene de har ledet 1–0 tidligere i sesongen.

Erling Braut Haalands tidligere Dortmund-kompis har ikke produsert målpoeng etter hjemkomsten til England. Sancho klarte ikke å utgjøre noen forskjell lørdag heller.

25 minutter før slutt kom Marcus Rashford inn. Med samme resultat. Phil Foden var nærmest scoring. Ballen slo i stolpen bak De Gea.

Manchester City hadde full kontroll på poengene og henger med Chelsea og Liverpool i toppen av tabellen.

Manchester United kan ligge 11 poeng bak serieledelsen om Chelsea tar en forventet hjemmeseier over Burnley i ettermiddag.

OVERLEGNE: Manchester City hadde full kontroll i lørdagens kamp.