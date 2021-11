Svensk sjokk­beskjed: Linn Svahn mister OL

Sveriges langrennsprofil Linn Svahn (21) går glipp av OL i Beijing i februar på grunn av en skulderskade.

SKJEBNESVANGERT: Her er Linn Svahn fotografert etter det ulykkelige fallet i Ulricehamn i februar.

– I går lå jeg på gulvet, klemte hunden min og bare gråt. Det var nok første gang jeg gråt så mye på to-tre år, sier Svahn til Expressen.

Årsaken er skulderskaden hun pådro seg sist sesong under et fall i februar, som også hemmet henne under VM i Oberstdorf. I begynnelsen av september ble skulderen operert, men OL kommer for raskt for Svahn.

Langrennsløperen forteller at rehabiliteringen hun gjorde før operasjonen kan ha gjort ting verre.

– Det var mye verre enn vi hadde forespeilet oss, sier Svahn.

Den svenske sprintkometen skjønte allerede for to måneder siden at OL går uten henne, men hun har bare vært åpen om situasjonen for sine absolutt nærmeste. Ikke engang lagvenninnene har fått vite hvordan det faktisk sto til med skulderen.

I Swix-podkasten «Skisporet» røper Svahn at hun har gått raskere enn noen gang på enkelte økter, men har fått en rekke tilbakeslag og sliter med å løfte for eksempel en melkekartong.

– Status på øktene har vært veldig bra, men skulderen har ikke tålt det, sier Svahn.

– Jeg opplevde dette som det verste som kunne skje i idrettssammenheng.

21-åringen står med ni verdenscupseirer på 30 renn. Hun vant blant annet to renn i Falun sist sesong. Det ene var en 10 kilometer hvor hun spurtslo Julija Stupak og Therese Johaug. Etter nederlaget kalte Johaug svensken for «fremtiden».

– Det er synd for OL å miste superstjernen Linn Svahn. Hun er tøff i løypa, frittalende og en attraksjon for langrenn, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG.

– Det er veldig synd for Linn, men hun er ung og vil komme sterkt tilbake. Det hun har vist i sprint og fellesstarter (spesielt i klassisk) gjør at hun uansett OL i 2022 eller ikke, kan bli en av verdens desidert beste langrennsløpere i mange år, sier Åge Skinstad, Viaplay-ekspert, til VG.

Svahn sier hun fremover vil konsentrere seg om VM i Planica i 2023. 21-åringen forteller at ambisjonene er å vinne alt det mesterskapet – ikke bare i sprint.

– Jeg vil forme meg til å være veldig sterk på alt den vinteren. Jeg vil kunne slå de absolutt beste allroundløperne, og sikte på en totalseier i verdenscupen den sesongen, sier Svahn.

– Hun er allerede verdens beste sprinter, så trenger hun nok noen år på å utvikle utholdenheten sin. I distanserenn med fellesstart har hun allerede vist at hun kan vinne, mens det vil nok kreve litt tid før hun vil hevde seg på intervallstart. Hun er på mange måter kvinnelangrenns svar på Petter Northug, vurderer Bjørn.

