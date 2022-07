Dortmunds stjernekjøp settes på cellegift – ute i lang tid

Sébastien Hallers testikkelsvulst er påvist som ondartet. Borussia Dortmund-spissen har hatt en vellykket operasjon, men må behandles videre med kjemoterapi.

Sébastien Haller må behandles med kjemoterapi og blir ikke å se i aksjon for Borussia Dortmund med det første. Her er han fra tiden i Ajax.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den tyske klubben opplyser at testresultatene viser at Haller har kreftsykdom. Nyheten kommer få dager etter at han ble operert.

– Sébastien vil nå få best mulig behandling. Sjansene for å bli frisk er veldig gode. Vi tenker på ham og familien i en tøff tid, sier Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl.

Haller fikk nylig påvist en svulst i testiklene etter å ha følt seg uvel og forlatt Dortmunds treningsleir i Østerrike. Den ivorianske landslagsangriperen ble i sommer hentet fra Ajax for å erstatte tomrommet etter Erling Braut Haaland.

Haller er ventet å være ute i flere måneder, og cellegiftbehandlingen gjør det vanskelig å tidfeste et comeback. Det sender Borussia Dortmund ut på ny spissjakt.

– Vi har jobbet med dette et par dager nå, og selvfølgelig har vi noen navn på blokka. Hvis muligheten byr seg, vil vi gripe den og få en ny spiller inn i laget så fort som mulig, sa Kehl til tyske Sky før helgen.