Bodø/Glimt forsøker å hente tilbake gamle helter

Etter det VG erfarer jobber Glimt med å hente tilbake trioen Fredrik Bjørkan, Marius Lode og Patrick Berg.

PÅ VEI HJEM: Disse tre kan være på vei tilbake til Bodø: Fra venstre Fredrik Bjørkan, Marius Lode og Patrick Berg. Her fra en kamp i fjor høst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Signalene så langt er at det er en realistisk mulighet for å få landet avtale med en eller flere av de tre.

Tidligere har Marius Lode bekreftet at han er i dialog med Bodø/Glimt om en mulig overgang.

Etter at Championship-klubben Blackburn måtte trekke seg fordi de ikke fikk innvilget arbeidstillatelse på grunn av Brexit, er trolig Glimt enda mer aktuelt for stopperen. Dersom Lode hadde vært med i kamptroppen til Schalke 04 i bare én Bundesliga-kamp, hadde Blackburn kunne søkt om dispensasjon for arbeidstillatelse. De valgte isteden å terminere kontrakten.

VG er kjent med at også nederlandske Groningen har gitt jærbuen et tilbud.

Denne helgen har både Fredrik Bjørkan og Patrick Berg blitt avbildet på besøk hos hver sin klubb, men det er ifølge VGs opplysninger slett ikke sikkert at duoen ender opp i de respektive klubbene likevel.

Bjørkan har vært på besøk hos Feyenoord sammen med sin agent Atta Aneke, mens Patrick Berg var i Belgia for å besøke Ronny Deilas Standard Liége.

Bergs franske klubb Lens er imidlertid svært lunkne til å låne ham ut, og ettersom Standard Liége foreløpig virker å være ute av stand til å betale ham ut av kontrakten, henger avtalen i en tynn tråd.

Bjørkan sliter på sin side med spilletid i sterk konkurranse med Hertha Berlin-kapteinen Marvin Plattenhardt. Feyenoord ønsker å hente backen på lån med opsjon.

Nå er det opp til Bjørkan å ta en avgjørelse, men også Bodø/Glimt frister for duoen.

Nordlendingene skal ut i nok et Europa-eventyr i høst. Denne gangen er det snakk om Europa League, og har trukket en meget attraktiv gruppe med Arsenal, PSV Eindhoven og FC Zürich.