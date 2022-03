Oilers møter Ringerike i kvartfinalen: - Egentlig aldri noen tvil

I sesongens siste seriekamp fikk Stavanger Oilers seg en skikkelig nesestyver mot Lillehammer. Etter en god første periode skrudde Oilers helt av og dermed ble det tap og lite ekstra godfølelse inn mot sluttspillet. Etter kampen ble det klart at Oilers valgte Ringerike som kvartfinalemotstander.

Som vanlig hadde Oilers mange avslutninger på mål, men det å få uttelling var det verre med mot Lillehammer.

Christoffer Hjalmarsson

Lillehammer - Oilers: 4–2

Siden Oilers hadde sikret seriemesterskapet for lengst, og Lillehammer ikke kunne klatre på tabellen, så hadde ikke selve kampen noen voldsom betydning i OL-byen. Særlig stor spenning var det egentlig heller ikke knyttet til valget av kvartfinalemotstander for Oilers sin del, som ventet ble det Ringerike.

– Det var egentlig aldri noen tvil om hva vi skulle velge. De er det lavest rangerte laget, slår Juha Kaunsmäki fast etter at valget er klart.

Oilers har slått Ringerike i fem av fem kamper denne seongen og målforskjellen er solide 17–3. Allikevel kommer Kaunismäki med en advarsel. Det er ikke bare å spaser videre til semifinale.

– Absolutt ikke! Vi er store favoritter, men all respekt til Ringerike. De har en god trener og en god klubbstruktur. Alle tror nok at det skal bli enkelt, men det gjør det ikke, slår Kaunsmäki fast.

– Etter to års fravær, hvordan ser man på det å omsider gå inn i et sluttspill igjen?

– Det er absolutt deilig og vi gleder oss. Man husker jo nesten ikke forrige gang, så det er en stor glede. Samtidig er det en ny situasjon for mange spillere og ikke minst yngre spillere. Mange fine ting som venter, svarer Kaunismäki optimistisk.

Akkurat den følelsen deler han med Daniel Rokseth. Oilers-backen lyser nærmest opp når han innser hvor nær sluttspillet nå er.

– Det er helt sykt gøy! Nå har vi ventet på dette i flere år og man føler jo egentlig at mye har vært kastet bort de to siste sesongene. Så det å få et sluttspill blir godt for både spillere og fans, sier Rokseth.

– Mange mener Oilers har blitt snytt for «bøtta» grunnet fravær av sluttspill. Gjør det at man kjenner på en slags revansjelyst?

– Ja, vi gjør egentlig det. Det har vært et par gode Oilers-lag som ikke fikk sjansen der så det kan gjøre at vi er ekstra skjerpet nå, forteller Rokseth som samtidig er han klar på at Ringerike skal overvinnes greit.

– Det blir alltid sånn når man vinner serien, da møter man en underdog i kvartfinalen. Vi må selvsagt være skjerpet, men vi skal nok klare å kvitte oss med Ringerike kjapt, slår Rokseth fast.

God første periode

Oilers tok kommandoen fra start og kjørte egentlig over Lillehammer. Etter halvspilt periode ledet de skuddstatistikken hele 10-0 og det var bare et tidsspørsmål før målene skulle komme. Riktignok kom Lillehammer litt mer inn i kampen, men Oilers dominerte stadig.

Etter snaut 13 minutter ble det også uttelling etter en vunnet dropp i offensiv sone. Andreas Klavestad ble spilt fri ved bakre stolpe og han gjorde ingen feil. Satt pucken sikkert mellom bena på keeper.

Kun minutter senere var ledelsen doblet da Thomas Berg-Paulsen hamret til med et direkteskudd. Det etter fint forarbeid av Greg Mauldin. Dermed 2-0 ledelse for Oilers inn til første pause og det var ikke annet enn fortjent.

– Første periode var vi klare for å spille og så føler vi kanskje at det blir en lett reise, men sånn er ikke hockey, sier Kaunsmäki.

– De kom sterkt tilbake samtidig som vi fomlet og spilte individuellt, så all ære til Lillehammer de var vanskelige å spille mot, slår Kaunsimäki fast.

Oilers leverte en meget solid første periode mot Lillehammer.

Ny Oilers-kollaps

Selv om Oilers har radet opp seiere i det siste, så har de i sekvenser av kamper vist en urovekkende trend. Både mot Stjernen og Vålerenga ga de, i løpet av kort tid, bort tilsynelatende trygge ledelser og på Lillehammer skjedde det igjen.

– Vi må huske at vi vant de foregående kampene, så dette er første gang vi har gitt fra oss ledelsen og tapt. Selv etter at seriegullet var sikret så har vi vunnet svært tøffe kamper, så selvtillitten inn mot sluttspillet er god, forteller Kaunsimäki.

Etter en dominant første periode fra Oilers var det Lillehammer som føk ut av startblokkene til andre. Hjemmelaget satt inn to kjappe scoringer i løpet av drøyt fire minutter og dermed var det plutselig utlignet. Lillehammer ga seg imidlertid ikke med det.

Etter en rolig første periode ble det med ett mye mer å gjøre for Henrik Holm og Oilers-forsvaret etter den første pausen.

For når Oilers skulle ta ledelsen tilbake i overtall var det isteden Lillehammer som scoret. I undertall fintet Christian Fosse bort hele Oilers og alene med Henrik Holm var han sikker. Dermed var kampen snudd før andre periode var halvveis.

Et sjokket Oilers så aldri ut til å hente seg helt inn igjen og selv om de hadde flest skudd også i andre periode, så ble det ikke skikkelig farlig fremover.

Nok en dårlig start

Planen til Oilers var nok å komme hardt ut i tredje og utligne tidlig, men isteden skjedde det stikk motsatte. Det tok kun halvannet minutt før Lillehammer gikk opp i 4-2. Det på det skudd fra blå som ble styrt inn bak Holm.

Utover i perioden ble det mer og mer klart at Oilers ikke skulle klare å hente det inn igjen. De klarte ikke å skape noe særlig med farligheter og virket mest interessert i at tiden skulle renne ut.

Det positive å ta med seg fra siste akt er at de fikk vist frem sitt solide undertallsspill. Lillehammer klarte faktisk å skape mindre i overtall enn når lagene var jevnt besatt. Flere scoringer ble det altså ikke og Oilers tapte 2-4 i siste seriekamp.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Stavanger Oilers 4-2 (0-2, 3-0, 1-0)

Fjordkraftligaen, 45. serierunde

Eidsiva Arena: 1371 tilskuere

Mål: 0-1 Andreas Klavestad (Whitney, Burton)(12:44), 0-2 Thomas Berg-Paulsen (Mauldin, Tangen Henriksen)(15:02), 1-2 Teemu Vuorisalo (Reichenberg)(23:28), 2-2 Stian Nystuen (Thilander, Arnestad)(24:20), 3-2 Christian Fosse (Arnestad, Friestad)(28:18 SH), 4-2 Fosse (Gymer)(41:19)

Utvisninger: 4x2 min - 5x2 min

Skudd: 25 - 43

Hoveddommere: Per Gustav Solem og Roy Stian Hansen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Kristian Østby

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Nicolai Bryhnisveen

Ekstra back: Tristan Thompson

Løpere:

1. rekke: Steven Whitney, Jarrett Burton og Markus Søberg

2. rekke: Ludvig Hoff, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen

3. rekke: Dan Kissel, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

4. rekke: Greg Mauldin, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen

Ekstra løper: Sander Hurrød