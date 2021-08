Samtaler i kulissene med spissprofil – disse mulighetene vurderes før TIL-comeback

Zdenek Ondraseks Tromsø-retur kan skje. Og en flerårsavtale er ikke uaktuell.

AKTUELL: Zdenek Ondrasek i aksjon for Tsjekkia. Foto: Petr David Josek / AP

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det får iTromsø opplyst av flere aktører tett på prosessen for å hente spissen tilbake til Tromsø. Skjer det vil det være fem og et halvt år etter at han forlot TIL sist gang.

Ondrasek skal etter det iTromsø er kjent med være frigitt fra sin forrige klubb FCSB (tidligere Steaua Bucuresti) i Romania. Det skjedde for en drøy uke siden etter at den rumenske klubben på dramatisk vis røk ut av kvalifiseringen til Conference League. I forlengelsen av dette uttalte klubbpresidenten seg i harde ordelag om Ondrasek, og sa klart ifra om at han er ferdig.

Leter etter spiss

Dermed kom TIL raskt på banen for å se om en overgang er mulig. Klubben har gjennom hele 2021 manglet en spiss som jevnlig har scoret mål ettersom Runar Espejord har vært skadet nesten hele sesongen, samt at Moses Ebiye har slitt med å finne nettmaskene. I tillegg ble Joachim Rothmann hentet inn på «deadline day» på lån fra danske Nordsjælland. Han har ikke slått til, og kan bli sendt hjem før tiden i sommer.

Alt dette, kombinert med TILs resultatmessige problemer, har gjort at klubben i flere måneder har sett etter en spiss som kan komme inn i høst. Og da Ondrasek ble tilgjengelig på markedet, har TIL sett på mulighetene for å få til noe. Men det er ikke alene. Også andre klubber i Øst-Europa skal vurdere tsjekkeren.

Etter hva iTromsø er kjent med skal Ondrasek vurdere en TIL-overgang, etter sjokkexiten i Romania. Og en avgjørelse kan være rett rundt hjørnet.

TIL må ha hjelp

I utgangspunktet var en kontrakt ut sesongen det aktuelle, men etter hva iTromsø får opplyst kan en lengre avtale for den 32 år gamle spissen også være en mulighet. For TILs del vil det også handle om hva de kan få til rent økonomisk. Klubben er nemlig avhengig av hjelp for å få «hjem» Ondrasek.

Han ble hentet til Tromsø noen dager før sesongstart i 2012, den gang av daværende hovedtrener Per-Mathias Høgmo. Ondrasek kom på lån fra tsjekkiske Ceske Budejovice, men ble senere kjøpt inn på permanent basis for cirka fire millioner kroner. Ondrasek ble toppscorer i Eliteserien i 2012 med 14 mål, delt med Peter Kovacs.

Ondrasek ble værende over nedrykket i 2013, og gikk ut fireårskontrakten sin i 2015 før han dro videre til Polen. Spissen har ved flere anledninger blitt lenket tilbake til Tromsø, senest i 2019.

Så sent som i november 2020 scoret han for Tsjekkias A-landslag, mot Slovakia.