Drar til Paralympics: Ber Trettebergstuen holde seg borte fra Kina

Amnestys leder i Norge mener at kulturminister Anette Trettebergstuen enten sier ifra eller holder seg hjemme fra OL eller Paralympics i Beijing. Hun sa i dag at hun kommer til å reise til Beijing.

Anette Trettebergstuen er kulturminister og reiser til Paralympics. Amnesty i Norge er kritisk til at hun vil dra til Kina uten å komme med en klar og tydelig kritikk av menneskerettighetsbruddene i landet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Bli hjemme, eller kritisér, slik er kortversjonen av oppfordringen fra Amnesty-leder John Peder Egenæs til kulturminister Anette Trettebergstuen.

Hun på sin side gjør det klart at hun vil reise til Paralympics i Kina. Regjeringen vil også være representert under OL som går i forkant av Paralympics. De lover å ta opp situasjonen rundt menneskerettigheter i landet.

Amnestys kritikk står fast.

– Vårt klare krav til regjeringsmedlemmer som reisertil OL eller Paralympics er at de tar opp den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i landet med politikere de møter. De må også sørge for at de møter der slik kritikk fremføres. Videre krever vi at den kritikken må gjøres offentlig og ikke bare i møter bak lukkede døres, skriver leder av Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til Aftenposten i en tekstmelding .

I USA er det kommet langt i prosessen med å vedta en såkalt diplomatisk boikott av OL i Beijing. Det betyr i så fall at ingen offisielle representanter for nasjonen drar til Kina for på den måten være med på å kaste glans over arrangementet. I Norge er det nå tatt en beslutning om å dra til Kina med offisiell representasjon fra regjeringen. Til Klassekampen har Tretebergstuen vært tydelig på at hun vil takket nei til å være til stede under det omstridte fotball-VM i Qatar.

Sportskommentator i Aftenposten Daniel Røed Johansen finner dette paradoksalt og kaller det «utestemme om Qatar, innestemme om Kina».

Til dette svarer hun.

– Det er ikke naturlig for noen fra regjeringen å reise til Qatar ettersom Norge ikke er kvalifisert til fotball-VM.

Klare krav

Brudd på menneskerettigheter mot uigurer, beskyldninger om folkemord, aktiv kamp mot demokratibevegelsen i Hongkong og undertrykkelse av tibetansk kultur er noen av årsakene til at nå også lederen av Amnesty i Norge, John Peder Egenæs ber om en norsk reaksjon.

Tirsdag formiddag, før Trettebergstuen offentliggjorde sine planer for Paralympics, gjorde han det helt klart at kulturminister Anette Trettebergstuen må holde seg hjemme dersom hun ikke reagerer mot kinesiske brudd på menneskerettigheter.

– Vi er på slutten av et år hvor norske idrettsfolk har vært modig i sin kritikk av autoritære regimer. Hvis politikeren som leder idrettsfeltet fremstår svakere enn disse, sender det et svært dårlig signal om norske politikeres vilje til å stå opp for menneskerettighetene, sier Amnesty-lederen.

John Peder Egenæs er leder av Amnesty International i Norge og krever at kulturminister Anette Trettebergstuen tar klar avstand fra brudd på menneskerettighetsbrudd i Kina.

Mislykket

Norge hadde et iskaldt forhold til Kina i en årrekke etter at demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Men for fem år siden sørget Solbergs regjering for å normalisere forholdet. Egenes mener at dette har vært mislykket politikk.

– Den norske linjen om å «normalisere» forholdet til Kina ved å nær sagt alltid unngå offentlig kritikk av kinesiske myndigheter, har vært totalt mislykket. Vi vet at de som kjemper for menneskerettighetene i Kina trenger drahjelp i det offentlige rom, sier Egenæs.

For utøvernes del

Den drahjelpen for menneskerettigheter som Amnesty ber om, kommer ikke umiddelbart. Anette Trettebergstuen gjør det klart at hun kommer til å reise til Paralympics i Beijing, og regjeringen kommer til å være representert under OL i februar.

I en e-post til Aftenposten og NTB begrunner hun deltagelsen med at det er viktig å være til stede for utøvernes del.

– Det er naturlig for en stor vinteridrettsnasjon som Norge å ha tilstedeværelse for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere når de deltar i OL og Paralympics. Når jeg velger å takke ja til invitasjonen fra Nif og besøke Paralympics, ser jeg på det som en mulighet til å sette søkelys på en gruppe utøvere som i aller høyeste grad lever opp til de olympiske idealer.

Om forholdet til menneskerettighetssituasjonen, sier hun følgende.

– Når vi reiser til Kina, vil vi selvsagt benytte anledningen til å ta opp norske myndigheters standpunkt når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Kina.