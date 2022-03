DEL

– Det er to spillere som tenker ganske likt. De er duellsterke i eget felt. Slovakia har en spiller på 1.95 meter i boksen, som er en veldig god boksspiller og det er både Hanche-Olsen og Østigård. Leo får sin sjanse til å vise at dette er han klar for og at han har tatt steg. Det synes vi han har gjort etter at han dro til Italia, sier Ståle Solbakken til TV 2 om stopperduoen.